Internetowe Konto Pacjenta to miejsce, gdzie można uzyskać wiele różnych informacji związanych z naszym zdrowiem czy bliskich. Resort postanowił wprowadzić kolejną nowość. Pojawia się ona w sekcji Apteczka i jest to moduł o nazwie Krwiodawstwo .

Wielu honorowych dawców krwi czeka w Polsce jeszcze na inne udogodnienie. To specjalna wersja legitymacji, która ma trafić do aplikacji mObywatel . Jeśli czekacie na to rozwiązanie, to niestety nie mamy tylko dobrych wieści.

Co prawda legitymacja honorowego dawcy krwi znajduje się na etapie zaplanowanych dokumentów dla platformy mObywatel. Na razie jednak nie jest to funkcja, która przeszła do fazy realizacji. Jej obecny status to "zaplanowane". To oznacza, że na dostępność takiego cyfrowego dokumentu trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy.