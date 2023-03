Rosjanie wysadzili w powietrze swój śmigłowiec. Jest nagranie

Ukraińcy często wykorzystują je do dostarczania sprzętu na front

Na jej podkładzie zmieści się 3-osobowa załoga, a także 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kilogramów ładunku wewnątrz lub 5000 kilogramów podwieszonego na zewnątrz. Jeśli chodzi o silniki, to są to dwa turbowałowe Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Mi-8 może odbywać loty z maksymalną prędkością 250 km/h, na pułapie do 4500 metrów i w odległości ok. 450 kilometrów. Dotychczas wyprodukowano ponad 17 tysięcy tego typu maszyn.

W sieci często publikowane są niesamowite wyczyny ukraińskich pilotów za sterami śmigłowców Mi-8. Niedawno SZU pokazały, jak śmigłowiec Mi-8 w trakcie lotu niemal ociera się o pola i przy tym odpala rakiety, które trafiają w rosyjskie czołgi. Cała akcja wygląda jakby była nagrywana z pokładu myśliwca, a nie śmigłowca pamiętającego czasy ZSRR.

Ukraińscy piloci każdego dnia bohatersko unikają zestrzelenia przez rosyjskiego okupanta, dostarczając broń i zapasy dla żołnierzy na linię frontu. Chociaż spora część statków powietrznych naszego sąsiada została zniszczona przez rosyjskiego agresora, to jednak Ukraina może liczyć na stałe dostawy nowych maszyn.