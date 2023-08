Samsung Galaxy S24 z ważną zmianą konstrukcyjną. Fani mogą być zadowoleni

Powyżej widać zdjęcia telefonu Meizu 20, który również ma taką ramkę. Źródło informacji twierdzi, że ten element z modeli Samsung Galaxy S24 ma być bardzo zbliżony. Tak więc wiemy, czego mniej więcej powinniśmy się spodziewać. Czy to zmiana na plus? To już zależy od preferencji poszczególnych użytkowników, ale wygląda na to, że z pewnością przypadnie do gustu wybranym fanom.

Premiera w styczniu lub lutym

Samsung zamierza zaprezentować smartfony z serii Galaxy S24 w pierwszym kwartale 2024 r. Spodziewajmy się, że nastąpi to w styczniu lub na początku lutego. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie. Ten zostanie ujawniony bliżej konferencji Unpacked.

Seria Samsung Galaxy S24 obejmie trzy telefony, z których najmocniejszym będzie model Ultra. Wiemy, że wizualnie ma on być podobny do poprzednika, ale pojawi się bardzo ważna zmiana obejmująca aparat fotograficzny. Sensor połączony z jednym z teleobiektywów ma zostać wymieniony na mający 50-megapikselową matrycę. Flagowiec ma również dostać tytanową ramkę, której spodziewamy się także w smartfonach iPhone 15 Pro.

Wszystkie nowe telefony dostaną procesory Snapdragon 8 Gen 3 lub Exynos 2400 (w zależności od rynku dystrybucji) oraz ulepszone ekrany. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale dokładne specyfikacje techniczne zapewne wyciekną jeszcze przed premierą.