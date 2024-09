Spis treści: 01 Nowe telefony Samsunga

02 Jaki będzie Samsung Galaxy S25 Ultra?

03 Jaki procesor w S25 Ultra?

Nowe telefony Samsunga

Samsung już lata temu przyzwyczaił nas do dwóch okienek czasowych w roku, kiedy to prezentuje swoje nowe produkty mobilne. Latem prezentowane są modele z rodziny Flip i Fold, ale to na początek roku czekamy z największą ekscytacją. Właśnie wtedy w ramach organizowanego Samsung Galaxy Unpacked możemy zobaczyć najnowsze flagowce z serii Galaxy S.

Nie inaczej będzie w przyszłym roku, gdy do życia zostanie powołana seria oznaczona numerem 25. Chociaż na próżno jest szukać teraz oficjalnych zapowiedzi, to w sieci znaleźć można wiele przecieków. Niektóre z nich są naprawdę obiecujące.

Jaki będzie Samsung Galaxy S25 Ultra?

Do internetu trafiły informacje na temat najbardziej flagowego spośród flagowców z Androidem - Samsunga Galaxy S25 Ultra. Najwyższy model nadchodzącej serii koreańskiego producenta może nas zaskoczyć, i to na dwa sposoby. Oba dotyczą designu. Zacznijmy od bodaj największej zmiany, na jaką ma zdecydować się Samsung. Telefony z serii S Ultra od dawna charakteryzowały się dość surowym designem, który w dolnej i górnej części urządzenia był "ścięty", przez co konstrukcja mogła wydawać się kanciasta.

Model Galaxy S25 Ultra ma posiadać zaokrąglone rogi, zupełnie jak w zwykłym S24 czy (najpewniej) podstawowym modelu S25. Dla wielu użytkowników będzie to dobra informacja z uwagi na wygodniejsze leżenie urządzenia w dłoni.