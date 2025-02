Samsung Galaxy Z Fold 7 ujawnia wygląd na renderach

Samsung Galaxy Z Fold 7 to droższy z dwóch składanych smartfonów Koreańczyków, które zobaczymy w lipcu. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery ujawniające wygląd smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz zmiany, które przygotowuje producent.