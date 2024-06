Samsung zaprasza na Unpacked. Jakie produkty zobaczymy?

Wybór Paryża nie jest zaskoczeniem, bo Samsung upodobał sobie to miejsce i organizował tam podobne wydarzenia już wcześniej. Ponadto w przeszłości nawiązywał współpracę z francuskimi kreatorami i w ten sposób powstawały specjalne wersje produktów.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz smartwatche

Konferencja Unpacked przyniesie nam premierę dwóch nowych smartfonów ze składanymi ekranami. Są to Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, które nie będą rewolucyjnymi telefonami, ale wprowadzą do serii liczne ulepszenia. Obejmą one ekrany, procesory czy aparaty fotograficzne.

W trakcie wydarzenia zostaną również zaprezentowane nowe smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 7 oraz nowość w portfolio, którą będzie model z dopiskiem Ultra. Zegarek ma rywalizować o klientów z Apple Watch Ultra.

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring

Przy okazji w trakcie Unpacked powinniśmy dowiedzieć się więcej o inteligentnym pierścieniu Galaxy Ring. Samsung zajawił go w styczniu, a potem pokazał w trakcie MWC 2024 w Barcelonie. Rynkowa premiera tego gadżetu musi być już bardzo blisko i szczegóły zapewne poznamy w trakcie wydarzenia w Paryżu.

Z pewnością duży nacisk zostanie również położony na funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Samsung zapowiada, że w trakcie wydarzenia zostanie pokazany kolejny rozdział Galaxy AI, czyli pakietu wprowadzonego wcześniej w tym roku wraz z serią S24.

Niedługo po Unpacked ruszy przedsprzedaż nowych produktów. Producent już teraz umożliwia odbiór zniżki w wysokości 250 zł na nowy sprzęt. Ponadto uruchomiono konkurs, gdzie można wygrać voucher o wartości 1000 zł. Wydarzenie będzie oczywiście można oglądać na żywo.