Satelity Starlink V2 na orbicie od 2027 roku. SpaceX o przyszłości usługi

Dawid Długosz

Starlink to konstelacja satelitów, która obecnie składa się z około 10 tys. jednostek. Docelowo SpaceX wyśle ich jeszcze więcej. Podczas targów MWC 2026 w Barcelonie firma nakreśliła przyszłość rozwiązania. Już za nieco ponad rok na orbitę okołoziemską zaczną masowo trafiać satelity Starlink V2 i dzięki nim internet satelitarny przyspieszy.

Satelity Starlink V2 ułożone w szeregu na orbicie Ziemi z widoczną krzywizną planety i chmurami.
Satelity Starlink V2 na orbicie od 2027 roku. SpaceX o przyszłości usługi.SpaceXmateriały prasowe

SpaceX buduje własną konstelację satelitów Starlink od kilku lat. Podczas targów elektroniki MWC 2026, które odbywają się w Barcelonie, firma nakreśliła przyszłość usługi, która ma bazować na 2. generacji statków mających masowo trafiać na orbitę okołoziemską w ciągu kilkunastu miesięcy.

SpaceX zacznie budować konstelację satelitów Starlink V2 w 2027 roku

W trakcie specjalnej konferencji zorganizowanej podczas targów MWC 2026 firma nakreśliła przyszłość własnej usługi. Już w połowie 2027 r. SpaceX planuje zacząć budować konstelację składającą się z satelitów Starlink V2. Każdy start rakiety ma pozwolić na wyniesienie w kosmos więcej niż 50 jednostek.

Celem zaplanowanych działań jest rozmieszczenie całej konstelacji w ciągu około pół roku. Satelity Starlink V2 wprowadzają różne udoskonalenia względem obecnej generacji.

Celem Starlink Mobile jest zapewnienie łączności zbliżonej do łączności naziemnej po połączeniu z systemem satelitarnym 
powiedział Michael Nicolls, starszy wiceprezes ds. inżynierii Starlink w SpaceX.

"W odpowiednich warunkach połączenie powinno sprawiać wrażenie połączenia z wydajną siecią naziemną 5G" - dodał Michael Nicolls ze SpaceX.

Internet satelitarny Starlink przyspieszy

Dzięki nowym statkom Starlink V2 będzie możliwe przyspieszenie działania internetu satelitarnego SpaceX. Z informacji, które przekazał Nicolls wynika, że w idealnych warunkach prędkość pobierania wyniesie do 150 Mb/s. Satelity nowej generacji zaoferują do 100 razy większą gęstość danych. Ponadto firma wierzy, że w ten sposób uda się zapewnić lepszy zasięg usługi w regionach polarnych Ziemi, gdzie obecne systemy pozostawiają wiele do życzenia.

Dwa satelity oznaczone jako V1 i V2 unoszą się nad Ziemią, wysyłając wiązki światła na powierzchnię, które tworzą symbol pięciu połączonych kół przypominający logo olimpijskie na rozświetlonych obszarach planety.
Satelity Starlink V2 zaoferują większe możliwości względem 1. generacji.Starlinkmateriały prasowe

Przy okazji podczas targów MWC 2026 w stolicy Katalonii ogłoszono partnerstwo z Deutsche Telekom. W ramach współpracy Starlink pozwoli niemieckiemu operatorowi wypełnić luki w zasięgu tradycyjnej sieci komórkowej w Europie. Działania w tym zakresie mają rozpocząć się w 2028 r. i obejmą dostęp do internetu.

