Satelity Starlink V2 na orbicie od 2027 roku. SpaceX o przyszłości usługi
Starlink to konstelacja satelitów, która obecnie składa się z około 10 tys. jednostek. Docelowo SpaceX wyśle ich jeszcze więcej. Podczas targów MWC 2026 w Barcelonie firma nakreśliła przyszłość rozwiązania. Już za nieco ponad rok na orbitę okołoziemską zaczną masowo trafiać satelity Starlink V2 i dzięki nim internet satelitarny przyspieszy.
SpaceX buduje własną konstelację satelitów Starlink od kilku lat. Podczas targów elektroniki MWC 2026, które odbywają się w Barcelonie, firma nakreśliła przyszłość usługi, która ma bazować na 2. generacji statków mających masowo trafiać na orbitę okołoziemską w ciągu kilkunastu miesięcy.
SpaceX zacznie budować konstelację satelitów Starlink V2 w 2027 roku
W trakcie specjalnej konferencji zorganizowanej podczas targów MWC 2026 firma nakreśliła przyszłość własnej usługi. Już w połowie 2027 r. SpaceX planuje zacząć budować konstelację składającą się z satelitów Starlink V2. Każdy start rakiety ma pozwolić na wyniesienie w kosmos więcej niż 50 jednostek.
Celem zaplanowanych działań jest rozmieszczenie całej konstelacji w ciągu około pół roku. Satelity Starlink V2 wprowadzają różne udoskonalenia względem obecnej generacji.
Celem Starlink Mobile jest zapewnienie łączności zbliżonej do łączności naziemnej po połączeniu z systemem satelitarnym
"W odpowiednich warunkach połączenie powinno sprawiać wrażenie połączenia z wydajną siecią naziemną 5G" - dodał Michael Nicolls ze SpaceX.
Internet satelitarny Starlink przyspieszy
Dzięki nowym statkom Starlink V2 będzie możliwe przyspieszenie działania internetu satelitarnego SpaceX. Z informacji, które przekazał Nicolls wynika, że w idealnych warunkach prędkość pobierania wyniesie do 150 Mb/s. Satelity nowej generacji zaoferują do 100 razy większą gęstość danych. Ponadto firma wierzy, że w ten sposób uda się zapewnić lepszy zasięg usługi w regionach polarnych Ziemi, gdzie obecne systemy pozostawiają wiele do życzenia.
Przy okazji podczas targów MWC 2026 w stolicy Katalonii ogłoszono partnerstwo z Deutsche Telekom. W ramach współpracy Starlink pozwoli niemieckiemu operatorowi wypełnić luki w zasięgu tradycyjnej sieci komórkowej w Europie. Działania w tym zakresie mają rozpocząć się w 2028 r. i obejmą dostęp do internetu.