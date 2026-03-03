SpaceX buduje własną konstelację satelitów Starlink od kilku lat. Podczas targów elektroniki MWC 2026, które odbywają się w Barcelonie, firma nakreśliła przyszłość usługi, która ma bazować na 2. generacji statków mających masowo trafiać na orbitę okołoziemską w ciągu kilkunastu miesięcy.

SpaceX zacznie budować konstelację satelitów Starlink V2 w 2027 roku

W trakcie specjalnej konferencji zorganizowanej podczas targów MWC 2026 firma nakreśliła przyszłość własnej usługi. Już w połowie 2027 r. SpaceX planuje zacząć budować konstelację składającą się z satelitów Starlink V2. Każdy start rakiety ma pozwolić na wyniesienie w kosmos więcej niż 50 jednostek.

Celem zaplanowanych działań jest rozmieszczenie całej konstelacji w ciągu około pół roku. Satelity Starlink V2 wprowadzają różne udoskonalenia względem obecnej generacji.

Celem Starlink Mobile jest zapewnienie łączności zbliżonej do łączności naziemnej po połączeniu z systemem satelitarnym

"W odpowiednich warunkach połączenie powinno sprawiać wrażenie połączenia z wydajną siecią naziemną 5G" - dodał Michael Nicolls ze SpaceX.

Internet satelitarny Starlink przyspieszy

Dzięki nowym statkom Starlink V2 będzie możliwe przyspieszenie działania internetu satelitarnego SpaceX. Z informacji, które przekazał Nicolls wynika, że w idealnych warunkach prędkość pobierania wyniesie do 150 Mb/s. Satelity nowej generacji zaoferują do 100 razy większą gęstość danych. Ponadto firma wierzy, że w ten sposób uda się zapewnić lepszy zasięg usługi w regionach polarnych Ziemi, gdzie obecne systemy pozostawiają wiele do życzenia.

Satelity Starlink V2 zaoferują większe możliwości względem 1. generacji. Starlink materiały prasowe

Przy okazji podczas targów MWC 2026 w stolicy Katalonii ogłoszono partnerstwo z Deutsche Telekom. W ramach współpracy Starlink pozwoli niemieckiemu operatorowi wypełnić luki w zasięgu tradycyjnej sieci komórkowej w Europie. Działania w tym zakresie mają rozpocząć się w 2028 r. i obejmą dostęp do internetu.

