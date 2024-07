Śląski to jednak język? Google twierdzi, że tak

Czy śląski to język? Chociaż niektórzy odmawiają mu tego statusu, to innego zdania jest Google. W popularnym tłumaczu pojawiła się możliwość tłumaczenia języka śląskiego, co dla wielu osób jest świetną wiadomością. Choć nie działa to zbyt dobrze.

Zdjęcie Język śląski w Google Tłumacz. / Michal Zebrowski/East News / East News