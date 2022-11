Spektakularny lot ukraińskiego Mi-8 tuż nad ziemią. Jest nagranie

Już wielokrotnie pisaliśmy o niesamowitych wyczynach ukraińskich pilotów za sterami śmigłowców Mi-8. W sieci właśnie pojawiło się kolejne nagranie. Tym razem przebieg misji mrozi krew w żyłach. Śmigłowiec Mi-8 w trakcie lotu niemal ociera się o pola i przy tym odpala rakiety, które trafiają w rosyjskie czołgi. Cała akcja wygląda jakby była nagrywana z pokładu myśliwca, a nie śmigłowca pamiętającego czasy ZSRR.

Analitycy wojskowi przyznają, że ukraińscy piloci są obecnie jednymi z najbardziej wyszkolonych i doświadczonych na świecie. Jest to efekt wojny z Rosją, która skłania ukraińskich pilotów do realizacji skrajnie niebezpiecznych misji w imię wspierania żołnierzy na linii frontu. Takich niebezpiecznych, ale skutecznych akcji będzie w najbliższym czasie znacznie więcej.

Flota nowych śmigłowców Mi-8 dla Ukrainy od Chorwacji

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały bowiem, że armia Chorwacji właśnie przekazała im aż 14 sztuk takich maszyn. Jest to pokłosie planów modernizacji chorwackiej armii, które zakładają wycofanie floty Mi-8 do 2026 roku i zastąpienie jej nowymi amerykańskimi śmigłowcami Black Hawk. Mi-8 to wciąż sprawdzająca się w boju konstrukcja.

Piloci każdego dnia bohatersko unikają zestrzelenia przez rosyjskiego okupanta, dostarczając broń i zapasy dla żołnierzy na linię frontu. Chociaż spora część statków powietrznych naszego sąsiada została zniszczona przez rosyjskiego agresora, to jednak Ukraina może liczyć na stałe dostawy nowych maszyn.

Ukraińcy pokazują, że Mi-8 to wciąż świetne maszyny

Mi-8 to jeden z najpopularniejszych śmigłowców wielozadaniowych. Niskie loty i uniki są dla niego bułką z masłem. Maszyna może pochwalić się ogromną wytrzymałością i niezawodnością. Ukraińcy wykorzystują obecnie Mi-8 m.in. w obwodzie charkowskim, ługańskim, donieckim czy chersońskim, gdzie dzięki nim mogą transportować żołnierzy czy sprzęt, a nawet dokonywać ataków na pozycje Rosjan.

Śmigłowiec Mi-8 został opracowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila na początku lat 60. XX wieku, czyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Docelowo miały one zastąpić lżejsze śmigłowce Mi-4. Pierwsze loty Mi-8 odbyły się w 1961 roku, a seryjną produkcję rozpoczęto 4 lata później.

Na jej podkładzie zmieści się 3-osobowa załoga, a także 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kilogramów ładunku wewnątrz lub 5000 kilogramów podwieszonego na zewnątrz. Jeśli chodzi o silniki, to są to dwa turbowałowe Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Mi-8 może odbywać loty z maksymalną prędkością 250 km/h, na pułapie do 4500 metrów i w odległości ok. 450 kilometrów. Dotychczas wyprodukowano ponad 17 tysięcy tego typu maszyn.