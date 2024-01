Sprawdziłem tę opcję w telefonie. Teraz WiFi pędzi jak szalone!

Spis treści: 01 Czy da się zwiększyć prędkość WiFi w telefonie?

02 Jak przyspieszyć internet WiFi w telefonie? Prosty sposób

03 Jak działa sposób na szybsze WiFi?

Czy da się zwiększyć prędkość WiFi w telefonie?

Wolne WiFi denerwuje i nie ma w tym nic dziwnego. Płacąc za połączenie internetowe oczekujemy, że będzie stabilne, a transfer wystarczająco szybki. Co jednak zrobić, gdy nasze WiFi jest wolne, a mamy przecież dobry i nowoczesny telefon? Okazuje się, że jest na to metoda.

Co ciekawe, wcale nie musimy kontaktować się z dostawcą internetu czy wymieniać routera. Sposób na szybkie WiFi w telefonie jest ukryty w ustawieniach naszego urządzenia. Wystarczy zmienić pewną opcję, a internet zacznie pędzić jak nigdy dotąd. Sam przetestowałem ten sposób i rzeczywiście działa.

Jak przyspieszyć internet WiFi w telefonie? Prosty sposób

Co wpływa na jakość połączenia WiFi z naszym telefonem? Ważną rolę odgrywa w tym wypadku router, jak również jego umiejscowienie. O tym, gdzie postawić router powinniśmy pomyśleć zawczasu, aby nie wpłynąć negatywnie na jego sygnał. Nie chowajmy urządzenia do szafy ani nie kładźmy go w rogu na końcu mieszkania. To skutecznie utrudni rozsyłanie sygnału.

Jeżeli nasze WiFi w telefonie jest wolne, to istnieje jeszcze jeden kluczowy sposób. Bardzo często dzieje się tak, że bezprzewodowy internet w telefonie jest wolny przez zbyt wiele dostępnych sieci. Jeżeli korzystaliśmy z różnych WiFi może okazać się, że nasz telefon automatycznie przełącza się między nimi. To wpływa negatywnie na jakość odbieranego sygnału.

Jak przyspieszyć WiFi w telefonie z Androidem?

Aby WiFi w telefonie z Androidem było szybsze, musimy wyłączyć automatyczne łączenie sieci WiFi. W tym celu przechodzimy do ustawień i zakładki Sieć i Internet. Następnie znajdujemy opcję WiFi. Naszym oczom ukażą się różne dostępne sieci WiFi.

Należy wybrać te, z którymi nie chcemy, aby łączył się nasz telefon. Obok nazwy znajdziemy ikonę koła zębatego. Wciskamy ją i znajdujemy opcję automatycznego logowania - należy ją wyłączyć.

Szybsze WiFi na iOS? Prosty sposób

W celu przyspieszenia WiFi na telefonie z iOS (iPhone) musimy wykonać podobną akcję. Aby tego dokonać, należy przejść do ustawień i wybrać WiFi. Wybieramy niechciane sieci WiFi i wyłączamy automatyczne łączenie z nimi.

Jak działa sposób na szybsze WiFi?

Gdy wyłączymy automatyczne łączenie się z WiFi (poszczególnymi sieciami) to okaże się, że internet w telefonie jest szybszy. Jak to działa? Bardzo często nasze urządzenie zmienia połączenie. Może się zdarzyć, że połączy się ze słabszym WiFi.

Nawet lepszy sygnał nie oznacza, że prędkość będzie większa. Dlatego warto zminimalizować ryzyko łączenia się z gorszym WiFi. Tym samym połączenie będzie bardziej stabilne, a internet w telefonie znacznie szybszy.

