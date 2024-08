SpaceX pracuje nad największą rakietą świata o nazwie Starship. Program pilotażowy konstrukcji odbywa się w placówce Starbase, która zlokalizowana jest w teksańskim Boca Chica. Firma już od dawna spotyka się z krytyką ze strony okolicznych mieszkańców czy członków grup ekologicznych. W ostatnim czasie pojawiło się nowe oskarżenie.

Reklama

Starship miał zanieczyścić pobliskie wody rtęcią

CNBC opublikowało 12 sierpnia raport, w którym opisuje historię. W publikacji czytamy, że Starship miał doprowadzić w Teksasie do skażenia rtęcią pobliskich wód. Odpowiedzialny za to miał być system zraszaczy, który wykorzystywany jest w trakcie startów ogromnej rakiety do chłodzenia platformy.

Tymczasem w sierpniu 2023 r. do Teksańskiej Komisji Jakości Środowiska zgłoszono problem, w którym opisano szczegółowo 14 zrzutów wody z systemów należących do SpaceX. Pierwszy start Starshipa rzeczywiście odbył się bez odpowiednich systemów i jak dobrze pamiętamy, doprowadziło to do zniszczenia stanowiska startowego.

SpaceX przetestowało system zalewowy w lipcu 2023 r., choć nie miało stosownego zezwolenia. Marcowy start z tego roku również miał odbyć się z pominięciem pewnych procedur i zrozumienia.

SpaceX zaprzecza zarzutom

Firma Elona Muska odniosła się już do tych zarzutów, a sam jej założyciel skwitował raport serwisu źródłowego słowami: "CNBC jest do bani".

Chłodzony wodą system deflektora płomieni Starshipa jest krytycznym wyposażeniem dla operacji startowych SpaceX. Zapewnia bezpieczeństwo lotu oraz chroni miejsce startu i okolicę. czytamy w oświadczeniu SpaceX

Pełne oświadczenie SpaceX na zarzuty stawiane w raporcie CNBC widoczne jest niżej.