Starship ma umożliwić ludziom powrót na Księżyc, a z czasem utorować misje załogowe na Marsa. SpaceX buduje wielką rakietę od lat i dziś odbędzie się kolejna próba wysłania jej na orbitę okołoziemską. Start planowany jest na wczesne popołudnie naszego czasu i firma uzyskała już odpowiednie zgody. Zapowiada się, że będziemy świadkami niesamowitego widowiska.

Czym jest Starship?

Starship to nazwa statku kosmicznego, który buduje SpaceX. W połączeniu z pierwszym stopniem o nazwie Super Heavy tworzy ogromną konstrukcję o wysokości ponad 120 m, a docelowo będzie ona jeszcze wyższa. Obecnie jest to największa rakieta kosmiczna, którą zbudował człowiek.

Zdjęcie Starship wraz z Super Heavy ma ponad 120 m wysokości. / SpaceX / materiały prasowe

Super Heavy to ogromny booster o wysokości 71 m i szerokości 9 m. Pierwszy stopień Starshipa ma 33 silniki Raptor, które zapewniają odpowiednią moc do wynoszenia tak wielkiej konstrukcji w kosmos.

Starship to drugi stopień o wysokości 50 m i szerokości 9 m. Statek ma sześć silników Raptor (w tym trzy próżniowe). SpaceX projektuje kilka wariantów. Będą to statki załogowe oraz towarowe. Rakieta ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie aż 150 t. Dla porównania w przypadku Falcona Heavy jest to niespełna 64 t.

Dwie próby z eksplozjami

SpaceX do tej pory spróbowało wysłać Starshipa na orbitę okołoziemską dwa razy. Najpierw w kwietniu, a druga misja odbyła się w listopadzie. Pierwsza próba zakończyła się spektakularną eksplozją całej konstrukcji, do której doszło kilka minut po starcie i było to spowodowane przede wszystkim problemem z separacją obu stopni.

Listopadowa próba była bardziej udana. Po kilku minutach od startu Super Heavy prawidłowo oddzielił się od Starshipa i ten drugi poleciał dalej w kosmos. Booster niedługo po tym eksplodował. Później SpaceX straciło kontakt z samym statkiem.

Zdjęcie Starship na szczycie boostera Super Heavy. / SpaceX / materiały prasowe

Każda taka próba to dla SpaceX całe mnóstwo danych oraz informacji, które następnie można wykorzystać w celu wprowadzania poprawek. Nie inaczej jest w przypadku misji planowanej na 14 marca. Tu również wprowadzono liczne modyfikacje oraz udoskonalenia względem rakiety użytej w listopadzie. Ponadto firma planuje pójść o krok dalej i chce dziś przeprowadzić ważny test, który wiąże się transferowaniem paliwa.

Jak ma wyglądać dzisiejszy start rakiety Starship?

SpaceX ustawiło już pierwszy stopień Super Heavy na stanowisku, gdzie odbędzie się start. Na jego szczycie znajduje się przymocowany Starship. Konstrukcja przeszła już wstępne testy związane z tankowaniem zbiorników czy odpaleniem silników i te zakończyły się powodzeniem. Rakieta jest gotowa do startu i wiemy, że firma ma już zgodę od FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa) na przeprowadzenie lotu.