Sztuczna inteligencja ratuje życie? Pomogła wrócić do zdrowia pacjentowi po udarze!

Sztuczna inteligencja na ratunek?

Rok 2022 upłynął niejako pod znakiem SI. Sztuczna inteligencja była odmieniana przez niemal wszystkie przypadki, tworzyła wspaniałe obrazy, inne formy sztuki, czy pomagała w życiu codziennym. Chociaż najwięcej zainteresowania budziły fascynujące grafiki, tak niektóre z zastosowań pomagały i będą nam pomagać w przyszłości.

Nie trzeba było długo czekać, aby SI znalazło swoje miejsce w medycynie, wszak dogłębna analiza, wyciąganie wniosków czy operowanie na bazach danych współgra z tym, co należy do zadań ochrony zdrowia. W Wielkiej Brytanii zastosowanie sztucznej inteligencji polegało na niesieniu pomocy pacjentom po udarze. Jak się okazało, misja ta zakończyła się sukcesem.

Reklama

Każda minuta i godzina to szanse

Jak przeczytać można w wielu definicjach, udar to pewne spektrum objawów neurologicznych występujących na skutek nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Wbrew niektórym opiniom, nie jest to domena osób starszych, a narażone mogą być osoby w różnym wieku. W obliczu takiej sytuacji każda minuta, nie mówiąc o godzinie, jest na wagę złota.

Szczególnie że czas decyduje nie tylko o życiu pacjenta, ale również o ewentualnych powikłaniach czy niepełnosprawności. Chcąc maksymalizować szanse lekarzy i poszkodowanych, w Wielkiej Brytanii wykorzystano system wczesnej analizy opartej na Brainomix e-Stroke. Został on wdrożony w 5 sieciach udarowych w kraju.

Do tej pory z nowego rozwiązania opartego o SI skorzystało ponad 110 000 pacjentów. Jak na razie rezultaty są naprawdę obiecujące. Przede wszystkim udało się znacząco skrócić czas pomiędzy diagnozą lekarską a rozpoczęciem leczenia. Statystyki mówią, że wzrósł również odsetek wychodzących z tego bez szwanku lub z lekką niepełnosprawnością — z 16% do aż 48%.

Każda minuta zaoszczędzona podczas wstępnej oceny szpitalnej osób z objawami podobnymi do udaru może radykalnie zwiększyć szanse pacjenta na opuszczenie szpitala w dobrym zdrowiu. dr Timothy Ferris, dyrektor ds. transformacji NHS England

Jak działa SI w sytuacji udaru?

Sztuczna inteligencja w przypadku pacjentów z udarem jest wykorzystywana do analizowania skanów mózgu. Diagnoza i interpretowanie wyników odbywa się w czasie rzeczywistym, co stanowi potężne wsparcie przy podejmowaniu decyzji odnośnie do dalszego leczenia danej osoby.

Co istotne, nowoczesny system może opierać się niejako na pracy zdalnej. Informacje i skany mogą być wysyłane do lekarzy na odległość, którzy wspierając inne szpitale, będą w stanie podejmować decyzje i na podstawie dostarczonych materiałów, wydawać zalecenia.

Przykładem sprawnego działania systemu Brainomix e-Stroke jest jedna z pacjentek, której udało się wrócić do zdrowia po udarze. Carol Wilson trafiła do szpitala, gdzie bardzo szybko podjęto szereg odpowiednich decyzji, opierając się na danych przygotowanych przez sztuczną inteligencję. Kobieta po dwóch dniach mogła wrócić do domu, a w szpitalu wykonano zabieg usunięcia zakrzepu.

System dla świata?

Na razie trwają prace nad tym, aby takie wykorzystywanie SI było dostępne w całej Wielkiej Brytanii. Co jednak z resztą świata? Być może i w tym kierunku podjęte zostaną odpowiednie kroki. Jest o co walczyć, bo udary mózgu nie są, niestety, rzadkością.

Na całym świecie każdego roku z tego powodu cierpi ponad 17 milionów osób. Według badań sprzed 3 lat, w Polsce udar staje się powodem śmierci 30 tysięcy osób każdego roku, łącznie dotykając ponad 70 tysięcy z nas.