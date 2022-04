Japońscy naukowcy słyną ze swoich niebanalnych wynalazków, a jednym z nich jest z pewnością profesor Homei Miyashita z Meiji University, który kilka miesięcy temu zadziwił świat prototypem telewizora, który można polizać, żeby poczuć smak potraw z całego świata. Taste the TV, bo tak został nazwany projekt, zawierał mechanizm z 10 pojemnikami smakowymi, które rozpylają swoją zawartość w dowolnych kombinacjach, odwzorowując walory smakowe konkretnych dań. Wystarczy tylko polizać...

Był już telewizor do lizania, pora na elektryczne pałeczki

Teraz profesor wraca z nowym pomysłem, opracowanym we współpracy z producentem żywności i napojów o nazwie Kirin, a mianowicie elektrycznymi pałeczkami, które wzmacniają słony smak potrawy. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z pałeczkami połączonymi z miniaturowym komputerem noszonym na nadgarstku, który wykorzystuje elektryczną stymulację do transportu jonów sodu z potrawy do ust użytkownika, zwiększając odczucie słoności potrawy nawet 1,5 raza.



I choć nowy projekt wciąż wydaje się nieco dziwny, to jest zdecydowanie bardziej praktyczny niż telewizor do lizania, a do tego ma zastosowanie prozdrowotne, bo pozwala znacząco obniżyć spożycie soli, której często nadużywamy. Dopuszczalna dobowa ilość soli w diecie wynosi zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 5 gramów - to płaska łyżeczka, czyli ilość niewielka, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie chodzi tylko o sól dodawaną przez nas do potraw samodzielnie, ale i zawartą w spożywanych daniach gotowych.



Tymczasem Polacy spożywają średnio 3 razy więcej soli niż powinni, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, obciąża nerki, wypłukuje z organizmu wapń, przyczyniając się do osteoporozy, a według ostatnich badań może też mieć wpływ na powstawanie nowotworów żołądka, cukrzycy typu 2, otyłości czy udarów mózgu.



I bardzo podobnie jest w przypadku rodaków prof. Miyashity, bo Japończycy też gustują w słonych potrawach, spożywając średnio 10 gramów soli dziennie. Elektryczne pałeczki mogą być więc niezłym rozwiązaniem, szczególnie że pałeczki to tylko pomysł inspirowany Japonią i na świecie bez problemu można go zamienić na widelec, łyżkę i inne sztućce - wszystko zależeć będzie od powodzenia sprzedaży, która na japońskim rynku ruszy w przyszłym roku.