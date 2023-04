Telefon wykrywa ładowarkę, ale nie ładuje baterii telefonu. Co robić?

Spis treści: 01 Ładowanie współczesnego telefonu

02 Dlaczego telefon nie chce się ładować?

03 Awaria gniazda elektrycznego - telefon się nie ładuje

04 Uszkodzona ładowarka do telefonu

05 Popsute gniazdo w telefonie uniemożliwi ładowanie

06 Uszkodzony akumulator w telefonie nie ładuje się

Ładowanie współczesnego telefonu

Producenci telefonów często chwalą się długim czasem pracy na baterii w swoich urządzeniach oraz technologiami szybkiego ładowania. Faktycznie, wiele z modeli da się naładować w ekspresowym tempie, a szybkie ładowanie jest coraz częściej dostępną funkcją. Nie oznacza to jednak, że damy sobie radę bez ładowarki jako takiej.

Ta nadal jest kluczowym elementem wyposażenia naszego telefonu. Nawet w czasach, gdy niektórzy producenci decydują się na rezygnowanie z dodawania kostek do ładowania lub kabli do zestawów i tak potrzebujemy napełniać ogniwo naszego telefonu. Czasem może to być problematyczne. Gdy telefon nie chce się ładować, może być kilka powodów takiego stanu rzeczy.

Reklama

Dlaczego telefon nie chce się ładować?

Jeżeli po podłączeniu ładowarki telefon nie chce się ładować, to koniecznie musimy poznać źródło tego problemu. W zasadzie możemy wymienić 4 główne czynniki, których błąd lub usterka może powodować problem z ładowaniem telefonu. Są to:

Usterka gniazdka elektrycznego lub brak prądu

Uszkodzony kabel do ładowania lub kostka do ładowania (awaria łądowarki)

Uszkodzone gniazdo do ładowania (np. zepsute USB-C lub Lightning)

Uszkodzony akumulator w telefonie

Awaria gniazda elektrycznego - telefon się nie ładuje

Chyba najbardziej prozaicznym problemem z ładowaniem telefonu może być ten niemający w zasadzie nic wspólnego z naszym urządzeniem czy ładowarką. Jeżeli mimo podłączenia do prądu telefon się nie ładuje, może to wynikać z awarii gniazdka lub braku prądu. Ten drugi aspekt zauważymy od razu - inne urządzenia w mieszkaniu lub domu również nie będą działać. Może tez być tak, że dane pomieszczenie zostanie wyłączone z sieci, np. na skutek spięcia.

Jeżeli problem leży po stronie gniazdka, możemy to zweryfikować podłączając ładowarkę w innym miejscu - np. w innym pomieszczeniu lub korzystając z innej listwy lub przedłużacza. Warto sprawdzić, czy dane gniazdo prądu jest włączone, jeżeli korzystamy np. z listwy.

Uszkodzona ładowarka do telefonu

Bardzo częstym problemem jest zepsuta ładowarka do telefonu. Uszkodzeniu najczęściej ulega kabel, choć może sie zdarzyć, że winny będzie zasilacz (kostka do ładowania). W pierwszym przypadku może dojść do popsucia się wnętrza kabla lub np. wygięcia i usterki wtyczki. Możemy próbować wygiąć kabel w trakcie podłączenia do telefonu aby sprawdzić, czy "załapie" - nie jest to jednak wskazane i lepiej spróbować z innym kablem.

Sam zasilacz również może ulec uszkodzeniu. Gdy telefon nie chce się ładować mimo podłączenia do prądu, a problemem nie jest kabel, warto sprawdzić, czy zadziała np. po podłączeniu bezpośrednio do laptopa lub komputera. Wówczas uda nam się wskazać, czy zasilacz faktycznie jest uszkodzony. Często przyczyną takiego problemu jest korzystanie z niedrogich zamienników, mogących nie radzić sobie z procesem ładowania danego telefonu.

Popsute gniazdo w telefonie uniemożliwi ładowanie

Gdy problem z ładowaniem telefonu nie wynika ani z braku prądu, ani awarii ładowarki, winne może być temu gniazdo ładowania w telefonie. Często po latach użytkowania wyrabia się, a znajdujące się w środku elementy mogą zostać wyłamane, uszkodzone lub nawet przepalone w wyniku spięcia elektrycznego.

Może tak się stać na skutek np. zalania. Nawet wodoodporne telefony nie pozwolą na ładowanie, gdy w gnieździe ładowania zostanie wykryta woda. Wówczas musimy poczekać, aż dokładnie wyschnie. Gorzej, gdy nasz telefon nie ma standardu wodoodporności. Jeżeli samo urządzenie działa, to wcale nie oznacza, że uszkodzeniu nie uległo np. samo gniazdo. Innym powodem może być brud zalegający w środku. Z pomocą przyjdzie sprężone powietrze.

Uszkodzony akumulator w telefonie nie ładuje się

Bardzo poważnym problemem jest popsuty akumulator w telefonie. Gdy urządzenie nie ładuje się, a wiemy, że ładowarka i gniazdo są sprawne może to oznaczać, że problem leży po stronie baterii. Jest on o tyle nieprzyjemny, że samodzielna wymiana może okazać się niemożliwa.

Gdy mowa o starszych telefonach, akumulator można bez problemu wyjąć samodzielnie. Współczesne telefony jednak uniemożliwiają wykonanie tego samemu z uwagi na niewymienialny akumulator. Wówczas możemy zgłosić się do serwisu GSM, lub zakupić nowe urządzenie. Sam akumulator mógł zepsuć się w wyniku wieloletniej eksplatacji, co jest, niestety, naturalnym stanem rzeczy.

Polecamy na Antyweb | Ile zarabiają studenci w Polsce, a ile chcieliby zarabiać?