Co to jest telewizja naziemna i jak odbierać programy?

Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) to darmowy sposób odbioru kanałów telewizyjnych, w którym sygnał przesyłany jest przez sieć nadajników rozmieszczonych na powierzchni ziemi. W przeciwieństwie do telewizji kablowej czy satelitarnej nie wymaga podpisywania umowy z operatorem – wystarczy odpowiedni sprzęt odbiorczy. W Polsce przejście z technologii analogowej na cyfrową zakończyło się w 2013 roku, co pozwoliło na zwiększenie liczby dostępnych kanałów oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Odbieranie telewizji naziemnej wymaga telewizora z tunerem DVB-T2/HEVC lub zewnętrznego dekodera kompatybilnego z tym standardem. Jeśli odbiornik nie obsługuje tej technologii, konieczne będzie dokupienie odpowiedniej przystawki, która przetworzy sygnał i umożliwi jego wyświetlenie. Kluczowym elementem instalacji jest także antena – jej wybór zależy od lokalizacji względem nadajnika. W miastach, gdzie sygnał jest silny, wystarczająca może być antena pokojowa, natomiast w bardziej oddalonych rejonach konieczna będzie antena zewnętrzna montowana na dachu lub elewacji. Po podłączeniu urządzeń należy przeprowadzić automatyczne wyszukiwanie kanałów w ustawieniach telewizora lub dekodera, co zazwyczaj trwa kilka minut i pozwala na zapisanie dostępnych stacji w pamięci odbiornika.

Telewizja naziemna nie działa? Spokojnie, to nie awaria

Przerwy w odbiorze telewizji naziemnej to najczęściej wynik zaplanowanych prac konserwacyjnych nad nadajnikami. System emisji sygnału opiera się na trzech typach obiektów nadawczych, które różnią się zasięgiem i rolą w infrastrukturze telewizyjnej. RTCN (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze) to największe stacje – ich zadaniem jest dystrybucja sygnału na rozległe obszary, obejmujące często kilka powiatów. RTON (Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy) działa na mniejszych obszarach, zwłaszcza tam, gdzie ukształtowanie terenu utrudnia dotarcie sygnału z głównych nadajników. SLR (Stacja Linii Radioliniowych) to najmniejsze z tych obiektów, które zapewniają stabilny odbiór tam, gdzie standardowa emisja może być osłabiona.

Podczas wyłączeń technicznych sygnał znika nie tylko dla pojedynczych kanałów, lecz całych pakietów programowych, czyli multipleksów (MUX). Multipleksy to grupy stacji telewizyjnych nadawanych na jednej częstotliwości, co pozwala na efektywne wykorzystanie pasma. W Polsce działa kilka głównych MUX-ów, m.in. MUX1, MUX2, MUX3, MUX6 i MUX8, a każdy z nich zawiera inny zestaw kanałów – od ogólnodostępnych stacji publicznych i komercyjnych, po tematyczne i regionalne: tu znajduje się pełna lista stacji dostępnych w ramach poszczególnych multipleksów. Jeśli w danym rejonie przeprowadzane są prace techniczne, widzowie mogą zauważyć brak dostępu do wszystkich stacji nadawanych w ramach konkretnego MUX-a. Oznacza to, że zamiast problemu z telewizorem czy anteną, najprawdopodobniej mamy do czynienia z tymczasowym wyłączeniem nadajnika.

Planowane przerwy w dostępie do telewizji naziemnej (5–11 lutego 2025 r.)

5 lutego 2025 r.

RTCN Przemyśl / Tatarska Góra (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, Polsat, Super Polsat, TV Puls, Puls 2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

RTCN Kalisz / Mikstat (00:00–06:00) – Brak sygnału: PR1, PR2, PR3, PR4, Radio Centrum, RMF FM.

RTCN Przemyśl / Tatarska Góra (00:00–06:00) – Brak sygnału: PR1, PR2, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio Rzeszów, RMF FM.

RON Andrychów (00:00–06:00) – Brak sygnału: Radio Kraków.

RTON Lubań / Nowa Karczma (00:00–06:00) –Brak sygnału: PR1, PR3, Radio Wrocław, RMF FM.

SLR Dobromierz (00:00–06:00) – Brak sygnału: PR1, Radio Kielce, RMF FM.

SLR Dobromierz (00:15–05:30) – Brak sygnału: PR1, Radio Kielce, RMF FM.

RTCN Przemyśl / Tatarska Góra (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8 oraz PR1, PR2, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio Rzeszów, RMF FM.

SLR Dobromierz (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8, PR1, Radio Kielce, RMF FM.

SLR Dobromierz (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8.

RTON Lubań / Nowa Karczma (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3.

RTCN Kalisz / Mikstat (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6.

TSR Karpacz Górny / ul. Spokojna (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3.

TSR Ścięgny / g. Pohulanka (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3.

6 lutego 2025 r.

SLR Opole / Korfantego (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

TSR Nowy Sącz / Chruślice (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD. Brak sygnału: Radio ESKA Małopolska.

EKSP Grzywacz (00:00–06:00) – Brak sygnału: Złote Przeboje Wolin.

SLR Szymbark (00:00–06:00) – Brak sygnału: Radio Maryja.

SLR Kielce / ul. Targowa (00:00–06:00) – Brak sygnału: Radio Kielce, Radio ZET.

SLR Opole / Korfantego (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX3.Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

RTCN Wrocław / Ślęża (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Polo TV, Fokus TV, Eska TV, TV4, TV6, Polsat, Super Polsat, TV Puls, Puls 2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP. Brak sygnału: PR1, PR3, Radio Maryja, Radio Wrocław

RTON Kielce / EC (00:15–03:30) – Brak sygnału: MUX3 Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

SLR Kielce / ul. Targowa (00:15–03:30) – Brak sygnału: Radio Kielce, Radio ZET.

TON Gniezno / Dębowiec (00:15–03:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Polsat, Super Polsat, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat.

RTCN Piła / Rusinowo (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, Polsat, Super Polsat, TV Puls, Puls 2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

RTON Kielce / EC (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

TON Gniezno / Dębowiec (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Polsat, Super Polsat, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat.

EKSP Grzywacz (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Eska TV, Polo TV, Fokus TV, Polsat, Super Polsat, TV4, TV6, TV Puls, Puls 2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

SLR Szymbark (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3, MUX8. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

7 lutego 2025 r.

TSR Szczawnica / g. Jarmuta (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3.Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

TSR Krościenko / g. Stajkowa (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

SLR Wysoka / g. Św. Anny (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3, MUX8. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP. Brak sygnału: Radio Opole.

TSR Tylmanowa / g. Matuszek (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

SLR Wysoka / g. Św. Anny (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX3, MUX8. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP. Brak sygnału: Radio Opole.

SLR Łódź / Dąbrowa (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6. Wyłączone kanały: TV TRWAM, TV6, Polsat Sport News, Polsat, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat.

TSR Włocławek / pl. Wolności (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX8. Wyłączone kanały: wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

11 lutego 2025 r.

TSR Żywiec / g. Grojec (00:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3, PR2. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

RTCN Gniezno / Chojna (00:00–06:00) – Brak sygnału: Radio Maryja, RMF FM.

TON Płock / Radziwie (00:00–06:00) – Brak sygnału: Radio ZET, RPL FM.

RTCN Przysucha / Kozłowiec (00:00–06:00) – Brak sygnału: PR1, PR2.

TON Płock / Radziwie (00:15–03:30) – Brak sygnału: MUX3, MUX6, MUX8, Radio ZET, RPL FM. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

RTCN Gniezno / Chojna (00:15–03:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8, Radio Maryja, RMF FM. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, POLSAT, SUPER POLSAT, TV PULS, PULS2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

RTON Lębork / Skórowo Nowe (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8, PR1, PR2, PR3, PR4, Radio Gdańsk, RMF FM. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, POLSAT, SUPER POLSAT, TV PULS, PULS2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

RTCN Przysucha / Kozłowiec (00:15–05:30) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8, PR1, PR2. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, POLSAT, SUPER POLSAT, TV PULS, PULS2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

RTCN Białogard / Sławoborze (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, POLSAT, SUPER POLSAT, TV PULS, PULS2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

TON Płock / Radziwie (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

TSR Trzęsacz (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3.Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

TSR Wągrowiec / ul. Mickiewicza 13a (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX3. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.

RTCN Gniezno / Chojna (01:00–06:00) – Brak sygnału: MUX1, MUX2, MUX3, MUX6, MUX8. Wyłączone kanały: TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TV4, TV6, POLSAT, SUPER POLSAT, TV PULS, PULS2, TVN, TVN7, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD, Alfa TVP, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World, Belsat, wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP.

SLR Bolewice (codziennie od 11 do 14 lutego, 11:00–16:00) Brak sygnału: MUX3, PR2. Wyłączone kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD.