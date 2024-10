Test iPhone 16 Pro Max. Telefon wymaksowany na maksa

Apple wprowadziło do oferty smartfony z serii iPhone 16 we wrześniu. Flagowym modelem (i oczywiście najdroższym) jest iPhone 16 Pro Max, który miałem okazję sprawdzać w akcji od kilku dni. Trzeba przyznać, że smartfon robi wrażenie, ale czy rzeczywiście warto za niego aż tyle zapłacić? Pamiętajmy, że ceny w Polsce startują od 6299 zł.



Zawartość opakowania modelu iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max zapakowany jest w małe pudełko (którego gabaryty zmalały po tym, gdy Apple pozbyło się ze środka ładowarki). W środku znajduje się telefon, trochę papierologii, kabel z dwoma końcówkami USB C oraz kluczyk do tacki SIM. Zawartość dosyć standardowa, ale czegoś zabrakło.

Zdjęcie Zawartość opakowania z modelem iPhone 16 Pro Max. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Tak, oczywiście w środku nadal nie ma ładowarki i trzeba się o nią postarać we własnym zakresie. Jednak pierwszy raz w historii Apple pozbyło się innego dodatku. Mowa o naklejkach z logo nadgryzionego jabłka, które znikają z opakowań kolejnych produktów i teraz zmiana w tym roku objęła również iPhone'y. Producent tłumaczy to lepszą dbałością o środowisko naturalne i dlatego eliminuje z pudełek kolejne elementy z plastiku.

Rekordowo wielki ekran

iPhone 16 Pro Max to smartfon, który ma największy ekran w historii telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Apple umieściło tu wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, a więc o 0,2 cala większy względem poprzednika. Jak to przełożyło się na gabaryty samego telefonu? Okazuje się, że w bardzo niewielkim stopniu.

Apple w smartfonach iPhone 16 Pro umieściło najcieńsze ramki wokoło ekranów telefonów. To sprawiło, że powierzchnia wyświetlanego obrazu została zwiększona, ale sam wyświetlacz, a co za tym idzie, również samo urządzenie, nie uległo jakiemuś znacznemu powiększeniu. Zresztą zobaczcie to sami na poniższym zdjęciu w porównaniu z modelem 15 Plus, który ma 6,7-calowy ekran.

Zdjęcie iPhone 15 Plus (6,7") vs iPhone 16 Pro Max (6,9") - różnice w wielkości są dostrzegalne. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Widać, że iPhone 16 Pro Max jest większy, ale bardzo nieznacznie. Jeśli korzystaliście z 6,7-calowych telefonów Apple w przeszłości i mieściliście je w kieszeni, to z nowym flagowcem również nie powinno być problemu.

iPhone 16 Pro Max ma nowy przycisk

Apple w smartfonach z serii iPhone 16 (wszystkich, a nie tylko modelach Pro) umieściło nowy przycisk. Jest to sterowanie aparatem. Sam pomysł na pierwszy rzut oka może wydawać się mało trafiony, ale spójrzcie na to z takiej strony: ile razy nie zdążyliście włączyć kamery telefonu, aby uchwycić ważny moment na zdjęciu czy wideo? Rozwiązanie tego problemu przyświecało producentowi w trakcie projektowania elementu i trzeba przyznać, że z zadania wywiązano się naprawdę dobrze.

Nowy przycisk pozwala nie tylko uruchomić aplikację aparatu (domyślną lub inną wybraną przez użytkownika). Apple ukryło tu znacznie więcej funkcji. Kontrolka reaguje na dotyk w postaci przesuwania i w ten sposób można na przykład dostosować zoom. Akcji jest więcej i mamy tu m.in. przełączenie się pomiędzy obiektywami, wybór ekspozycji, dostosowanie głębi ostrości, a na tym nie koniec.

Zdjęcie Przycisk sterowanie aparatem oferuje całkiem sporo możliwości, a będzie ich więcej. / Dawid Długosz

Apple później w tym roku planuje wprowadzić nową funkcję dla tego przycisku. Jest to możliwość korzystania z dwustopniowej migawki, co ułatwi automatyczne blokowanie ostrości i ekspozycji. Taka opcja zostanie wprowadzoną wraz z jedną z aktualizacji dla iOS 18. Tak więc przycisk może wydawać się niepozorny, ale tak naprawdę oferuje wiele funkcji.

Podobnie zresztą jak przycisk czynności, który wprowadzono już w zeszłorocznych iPhone'ach 15 Pro. Warto dodać, że teraz w zależności od orientacji telefonu, można skorzystać z dwóch różnych akcji.

Świetny wyświetlacz i potężny czip Apple A18 Pro

Ekran modelu iPhone 16 Pro Max to panel Super Retina XDR z obsługą ProMotion, co zapewnia płynny obraz z odświeżaniem do 120 Hz. Rozdzielczość to 2868 na 1320 pikseli, co daje nam ppi na poziomie 460. Na uwagę zasługuje jasność szczytowa do 2000 nitów, co ułatwia korzystanie z urządzenia w pełnym nasłonecznieniu.

Zdjęcie iPhone 16 Pro Max dzięki dużemu ekranowi i czipowi Apple A18 Pro jest świetnym kompanem do gier. / Dawid Długosz

Procesor to najnowszy czip Apple A18 Pro, który oferuje naprawdę dużą wydajność. W teście jednego rdzenia w benchmarku Geekbench nie ma sobie równych. SoC zapewnia płynną obsługę wielu aplikacji i jest obecnie najlepszym wyborem pod kątem mobilnych gier. Jeśli szukacie telefonu do grania, to iPhone 16 Pro Max pod tym względem z pewnością was nie zawiedzie.

Udoskonalony aparat fotograficzny i nowy tryb wideo

Aparat fotograficzny telefonu iPhone 16 Pro Max na pierwszy rzut oka przypomina kamerę z poprzednika. Jak to jednak mówią, diabeł tkwi w szczegółach i Apple wprowadziło różne udoskonalenia, które sprawiają, że aparat z najnowszego flagowca jest po prostu lepszy.

Jedną z najważniejszych zmian jest nowy sensor, który połączono z obiektywem ultraszerokokątnym. Jest to 48-megapikselowy czujnik, który Apple wprowadziło do kamery szerokokątnej w 2023 r. Pozwala to na robienie jeszcze bardziej szczegółowych zdjęć z szerokim kątem.

Zdjęcie iPhone 16 Pro Max ma aparat o wielu zastosowaniach. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Warto również wspomnieć o nowym trybie dla nagrywania wideo. Pozwala on na rejestrowanie filmów w jakości 4K (z Dolby Vision) przy 120 klatkach na sekundę (wcześniej do 60 klatek). To znacząco podnosi możliwości z zakresu filmowania telefonem, co Apple podkreślało w trakcie wrześniowej konferencji.

Zdjęcie Aparat ultraszerokokątny modelu iPhone 16 Pro Max pozwala robić zdjęcia w jakości 48 megapikseli. / Dawid Długosz

Możliwości teleobiektywu bez zmian. Ten element nadal współpracuje z 12-megapikselowym sensorem i zapewnia obsługę 5-krotnego zoomu optycznego i 25-krotnego cyfrowego. Warto jednak dodać, że w tym roku Apple wprowadziło to rozwiązanie także do mniejszego iPhone'a 16 Pro. W zeszłym roku zarezerwowano je wyłącznie dla modelu 15 Pro Max.

Zdjęcie 5-krotny (po lewej) i 25-krotny zoom (po prawej) z modelu iPhone 16 Pro Max. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Aparat iPhone'a 16 Pro Max oferuje naprawdę wiele możliwości. Jeśli szukacie telefonu, który zapewni dobrej jakości zdjęcia oraz sporo opcji z zakresu nagrywania wideo, to jest to urządzenie, którego poszukujecie.

Najlepsza bateria wśród iPhone'ów

W zeszłym roku liderem pod względem czasu pracy na baterii okazał się iPhone 15 Plus. W tym roku na pierwsze miejsce podium powraca iPhone 16 Pro Max, który oferuje tutaj najlepsze osiągi w historii telefonów z iOS.

Nowy flagowiec Apple w edycji Max ma baterię o pojemności 4685 mAh, a więc największą wśród smartfonów z iOS. W połączeniu z energooszczędnym czipem A18 Pro przekłada się to na naprawdę świetne wyniki. Jeśli dobrze pójdzie, to telefon pozwoli wam na nawet blisko 18 godzin użytkowania z włączonym ekranem. To oznacza ładowanie nawet co około dwa dni! W praktyce co około półtora.

Zdjęcie iPhone 16 Pro Max obsługuje szybsze ładowanie z użyciem MagSafe o mocy 25 W. / Dawid Długosz

Ponadto iPhone 16 Pro Max ładuje się szybciej (jak pozostałe modele z serii). Apple zaimplementowało wsparcie dla szybszego MagSafe (o mocy 25 W). Poza tym można liczyć na szybsze naładowanie z użyciem tradycyjnych ładowarek z kablem USB C. W tym przypadku jest to moc przekraczająca 30 W.

Czy warto kupić iPhone 16 Pro Max?

Odpowiedź na to pytanie będzie oczywiście indywidualna. Jeśli szukacie najlepszego telefonu Apple w historii i wysoka cena ma dla was drugorzędne znaczenie, to iPhone 16 Pro Max rzeczywiście jest tym urządzeniem i nie ma nad czym się nawet zastanawiać.

Zmiana na przykład z modelu iPhone 15 Pro Max z 2023 r. nie będzie jednak zbyt odczuwalna. Oczywiście są rozwiązania, które są dużym plusem. Jest nim chociażby nowy przycisk do sterowania aparatem, do którego można szybko się przyzwyczaić. Jednak sam procesor, który jest tylko nieco szybszy czy bateria zapewniająca dłuższą pracę o około godzinę, nie są już jednak na tyle dużymi zmianami, aby pozbywać się "piętnastki" i biec do sklepu po nowy telefon. Oczywiście im starszy iPhone, tym wymiana na najnowszego smartfona ma coraz większy sens. Jest to jednak decyzja bardzo indywidualna.

