TMB Jadwiga wierci najdłuższy tunel kolejowy w Polsce.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstaje pod Pisarzową. Kilka miesięcy temu przetransportowano tam dwie wielkie maszyny TBM sprowadzone z Chin. To Jadwiga i Kinga . Mniejsza z nich zaczęła wiercić pod koniec marca . Teraz ruszyły prace z wykorzystaniem większej tarczy.

Jadwiga to większa z dwóch tarcz TBM, która wierci tunel kolejowy pod Pisarzową. To prawdziwy kolos, który wywierci główny korytarz, gdzie następnie znajdą się tory kolejowe dla pociągów. Inwestor zakłada, że każdego dnia uda się wywiercić 8-10 metrów i wykonać około 4-5 pierścieni na dobę . Każdy z nich ma 2 metry długości. W ramach ciekawostki warto dodać, że najgłębszy punkt znajdzie się 120 metrów pod powierzchnią.

Tarcza TBM "Jadwiga" rozpoczęła budowę tunelu kolejowego pod Pisarzową. W ciągu najbliższego roku powstanie nowy obiekt, który skróci podróże pociągiem pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Przed maszyną i obsługującymi ją specjalistami nie lada wyzwanie – do wykonania jest dokładnie 3750 metrów podziemnej trasy

Jadwiga to kolos, który waży ponad 2,5 tys. ton. Sprowadzono ją z Chin statkiem i następnie przetransportowano na miejsce prac. W tym celu wykorzystano kilkadziesiąt złożonych systemów transportowych, które pozwoliły na przewiezienie maszyny w częściach. Następnie poskładano je w całość. Średnica tarczy to blisko 11 metrów, a waga tego elementu to 245 ton.