To może prowadzić do pożaru fotowoltaiki. Naukowcy o „śladach ślimaków”

Choć pożary fotowoltaiki nie występują każdego dnia, to mogą się zdarzyć. Nieprawidłowy montaż, zwarcie w instalacji i wyładowania atmosferyczne to tylko niektóre z czynników, które potrafią prowadzić do pożaru instalacji fotowoltaicznej.

Naukowcy z Francji w swoich najnowszych badaniach zwracają uwagę na jeszcze jedno źródło problemów, które można łatwo przeoczyć. Chodzi o tzw. ślady ślimaków na panelach fotowoltaicznych.

Co może wpływać na pożary fotowoltaiki?

Systemy generujące prąd, a więc i fotowoltaika, mogą niekiedy stać się źródłem pożaru. Do takich sytuacji nie dochodzi codziennie, jednak nie oznacza to, że ich nie ma. Przykładem jest choćby pożar w Brodnicy. Najprawdopodobniej właśnie od fotowoltaiki zapaliła się tam obora, z ogniem przez 15 godzin walczyło 16 zastępów strażackich. Niedawno do zapalenia się paneli doszło też w Wieluniu - strażacy gasili tam budynek mieszkalny.

Co zrobić, aby uniknąć pożaru fotowoltaiki? Warto korzystać z usług doświadczonych firm montażowych, unikać słabej jakości komponentów i regularnie sprawdzać oraz konserwować instalację. Podczas takich przeglądów, szczególnie w przypadku długiego użytkowania paneli, można zauważyć, że pojawiają się na nich linie, które do złudzenia przypominają ślady, jakie zostawiają m.in. sunące ślimaki. Warto wówczas bliżej przyjrzeć się instalacji i skonsultować jej stan z ekspertem. Przebarwienia znane jako „ślady ślimaków” mogą być bowiem powiązane z mikropęknięciami i rozwarstwieniami.

Zdjęcie Charakterystyczne linie, które przypominają ślady ślimaka, mogą stanowić sygnał, że z panelami dzieje się coś złego. / chemitek.pt/doi.org/10.1016/j.engappai.2024.109068 / materiał zewnętrzny

AI pomaga w diagnostyce paneli fotowoltaicznych

Eksperci z francuskiego LAAS-CNRS, laboratorium badawczego specjalizującego się w analizie i architekturze systemów, w nowych badaniach zwrócili uwagę na fakt, że takie drobne usterki łatwo mogą ujść uwadze właścicieli instalacji. Stanowią one jednak problem, gdyż z czasem mogą doprowadzić do pożaru fotowoltaiki.

- Ślimacze ślady nie obniżają znacząco samej wydajności panelu, ale są główną przyczyną poważnego pogorszenia się jego stanu, wiążą się z tym mikropęknięcia i rozwarstwienia. To może doprowadzić do zapalenia się panelu — wyjaśniają naukowcy.

Opracowany przez francuskich naukowców nowatorski system ma usprawnić rozpoznawanie takich zagrożeń. Pomysł naukowców opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wyszkolone algorytmy analizują instalację, rozróżniając panele „zdrowe” i „ślimacze”, a to wszystko bez potrzeby montażu dodatkowych urządzeń.

Tzw. ślady ślimaków na panelach fotowoltaicznych

W badaniu opublikowanym na łamach „Engineering Applications of Artificial Intelligence” naukowcy zaznaczają, że wyszkolone algorytmy do wykrywania i diagnostyki uszkodzeń typu „ślad ślimaka” na modułach fotowoltaicznych zapewniają doskonałe efekty przy niewielkiej ilości danych. W dodatku podejście to jest według znawców łatwe do wdrożenia w komercyjnych urządzeniach monitorujących systemy fotowoltaiczne.

Po testach przeprowadzonych na szeregu paneli o mocy od 205 W do 240 W badacze wykazali, że dokładność systemu sięga nawet 89 proc. Dalsze badania nad takim systemem wykrywania drobnych usterek mają na celu to, by go ulepszyć i z czasem doprowadzić do jego komercjalizacji, a więc udostępnienia szerokiemu gronu właścicieli fotowoltaiki.