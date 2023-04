Ukraińcy zaatakowali obiekty na terytorium Rosji

— Strażnicy 4. Oddziału Granicznego przeprowadzili rekonesans i odkryli wyposażenie najeźdźców, personel zabezpieczający, a także samochody ciężarowe. Dzięki profesjonalnej interakcji z artylerzystami, cel został natychmiast zniszczony — podał Siergiej Melnik.

SZU nie podały, za pomocą jakiego sprzętu dokonano bombardowania, ale analitycy sądzą, że były to systemy artyleryjskie lub moździerzowe. Raczej nie użyto do tego samolotów, ponieważ ze względów bezpieczeństwa, nie są one wysyłane do realizacji misji blisko granic Rosji.