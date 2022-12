Ukraińcy zniszczyli system S-300 w Rosji. Zrobili to w ciekawy sposób

Czym jest rosyjski system obrony powietrznej S-300?

System ziemia-powietrze S-300 służy do obrony miast przed nadlatującymi pociskami manewrującymi lub dronami. Jest on w pełni zautomatyzowany. Wyrzutnie mogą być transportowane na pojazdach. Zasięg rakiet S-300 to 200 kilometrów, tymczasem radaru ok. 90 kilometrów. Sprzęt ten montowany jest na specjalnej mobilnej platformie wraz z generatorem i masztem o wysokości od 24 do 39 metrów.

S-300 wykorzystuje kombinację radaru dopplerowskiego 5N66M i radaru fazowego 30N6 FLAP LID A I/J-band. W innych modyfikacjach radary mogą wykryć nadlatujące cele nawet z odległości 1000 km (pociski balistyczne).

Rosjanie przerabiają systemy S-300 do ataku na miasta

Systemy te mają posłużyć do wzmocnienia obrony powietrznej Rosji. Izraelskie źródła twierdzą, że wojna w Ukrainie spowodowała, że Moskwa straciła tysiące pojazdów i systemów rakietowych, a kwestia obrony terytorium Rosji ucierpiała i wymaga wzmocnienia.

Co ciekawe, Rosjanie coraz częściej przerabiają systemy S-300, by te były zdolne do atakowania celów naziemnych. Analitycy tłumaczą, że armia w ten sposób próbuje oszczędzać bardzo drogie pociski manewrujące przy atakach na miasta, a także jest to też skuteczne działanie w kwestii prób zmylenia lub przeciążenia systemów obrony powietrznej działających w Ukrainie.