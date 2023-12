Ukryte funkcje iOS. Twój iPhone skrywa wiele tajemnic

Spis treści: 01 Co daje iOS?

Co daje iOS?

iOS to autorski system operacyjny Apple, który jest wykorzystywany w serii telefonów iPhone. Każdego roku otrzymuje nowe aktualizacje, które dodają ciekawe funkcje i poprawiają jego działanie. To jeden z dwóch największych systemów, na który możemy zdecydować się podczas zakupu telefonu. Alternatywą jest Android dostępny np. w Samsungu, Xiaomi, OnePlus, Motoroli czy telefonach Google Pixel.

Czy warto przesiąść się na iOS? W moim wypadku jako wieloletniego fana Androida przesiadka nie była łatwa. Pierwszych kilka tygodni walczyłem z innymi rozwiązaniami, które wydawały mi się całkiem nielogiczne. Po czasie uznałem jednak, że iOS to najlepszy system operacyjny, z jakiego korzystałem. Do wszystkiego da się bowiem przyzwyczaić, a Apple stworzyło naprawdę dobre środowisko dla swoich telefonów.

Nie jest to może system tak otwarty jak Android, ale i tak oferuje naprawdę duże możliwości. Do tej pełen jest ukrytych funkcji. Które z nich warto znać?

Jak nagrywać ekran w iPhone?

Nie jest wielką tajemnicą fakt, że iPhone pozwala na nagrywanie ekranu. To świetna funkcja, dzięki której możemy zaprezentować np. działanie aplikacji po prostu wysyłając komuś filmik, jak korzystamy z danego programu na telefonie. Czy wiedzieliście jednak, że poza nagrywaniem obrazu iPhone'a, iOS pozwala również na nagrywanie dźwięku?

Nagrywanie ekranu z dźwiękiem na iOS jest dostępne z poziomu Centrum Sterowania. Sposoby na wykorzystanie tej opcji są niezliczone. Możemy stworzyć własny poradnik, przygotować wideo na potrzeby naszego zespołu w pracy i wiele innych. Ograniczeniem jest tylko nasza kreatywność.

Wstrzymaj odtwarzanie minutnikiem

Sporo osób lubi korzystać z relaksującej muzyki podczas zasypiania. Problem w tym, że po zaśnięciu ciężko będzie wyłączyć odtwarzanie danych utworów czy dźwięków. Jak poradzić sobie z takim problemem? iOS pozwoli na wykorzystanie w tym celu minutnika.

Dzięki minutnikowi w aplikacji Zegar ustawimy czas, po którym wstrzymane zostanie odtwarzanie. Możemy wybrać np. 20 lub 30 minut (albo inną wartość). Po tym czasie zamiast alarmu, telefon zastopuje odtwarzane utwory np. ze streamingu lub wewnętrznej pamięci telefonu.

Słaba bateria w iPhone? Ustaw alert

Domyślnie iPhone wyśle nam powiadomienie o niskim stanie naładowania baterii, gdy jej poziom spadnie do 20%. To powinno wystarczyć, aby zdążyć wykonać ostatnie czynności i podpiąć telefon do ładowarki. Możemy jednak edytować tę funkcję. W ten sposób telefon poinformuje nas o konieczności ładowania, gdy poziom baterii spadnie do innego progu. Jakiego? To jest już zależne od nas.

Wystarczy skorzystać z opcji automatyzacji skrótów. Po wejściu w aplikację skróty możemy wybrać opcję automatyzacji, którą znajdziemy w dolnej części ekranu. Tworzymy osobistą automatyzację i wybieramy opcję baterii. Wskazujemy nasz wybrany poziom i od teraz telefon będzie nas informował o ładowaniu.

Klawiatura w iOS jest za duża? Zmniejsz ją

Czy można obsługiwać iPhone jedną ręką? Owszem, ale niektóre czynności będą wówczas utrudnione, jak choćby korzystanie z klawiatury ekranowej. Na szczęście iOS pozwala dostosować ją tak, aby dało się pisać wyłącznie przy użyciu dłoni trzymającej telefon. Jak uruchomić tę funkcję?

Wystarczy przytrzymać przycisk na ikonce kuli ziemskiej lub emoji, a naszym oczom ukaże się ekran opcji i dostosowywania klawiatury. Da się ją wtedy przesunąć w lewo lub prawo. Tym samym ułatwimy sobie wpisywanie tekstu podczas trzymania telefonu jedną dłonią.

Gesty w iOS

iOS słynie z gestów. To bardzo charakterystyczny sposób na obsługę interfejsu telefonu. Nie musimy korzystać z fizycznych przycisków ani guzików ekranowych. Wystarczy wykorzystać odpowiednie gesty, aby wykonać konkretne akcje na telefonie. Oto przykładowe z nich:

wracanie do ekranu początkowego - przesuń palcem od dolnej krawędzi ekranu w górę

centrum sterowania - aby otworzyć przesuń ekran w dół z prawej górnej krawędzi ekranu

ekran przełączania aplikacji - przesuń palcem z dolnej krawędzi w stronę środka i przytrzymaj palec

przełączanie między aplikacjami - przesuwaj palec w lewo lub prawo przy dolnej krawędzi ekranu

Warto skorzystać z przewodnika gestów, który uruchomimy z poziomu telefonu. W ten sposób zapoznamy się z nimi i ze skrótami, które mogły być dodane w ostatniej aktualizacji iOS.



