Chiny znane są z różnych konstrukcji, które w skali całego świata są "naj". Dołączają do nich największe ruchome schody, które uruchomiono w zeszłym miesiącu w górzystym terenie, który jest zamieszkany. Wcześniej trasę trzeba było pokonywać po tradycyjnych stopniach.

Największe ruchome schody świata mają blisko 3 tys. stopni

Rekordowe schody ruchome powstały w mieście Chongqing (powiat Wushan) na górzystym terenie. Zbudowano je na zboczu góry, gdzie wcześniej znajdowały się zwykłe schody. Pokonanie tej trasy zajmowało około godziny. Dzięki mechanicznym stopniom udało się to znacznie zredukować.

Największe ruchomy schody na świecie mają łącznie 2969 stopni i umożliwiają pokonanie całej trasy w czasie około 20 minut, a więc trzy razy krótszym. Konstrukcja znajduje się po obu stronach tradycyjnych schodów na zboczu góry, które powstały wcześniej.

Zbudowany wzdłuż pionowej osi Alei Bogini, ten 905-metrowy system komunikacji miejskiej wznosi się na wysokość 242,14 metra. To mniej więcej tyle, co 80-piętrowy budynek.

Chińskie ruchome schody to bardzo złożony system

Zbocze wspomnianej góry nie jest idealne, a więc dla inżynierów taka konstrukcja stanowiła duże wyzwanie. Ukształtowanie terenu zmienia się i dlatego trzeba było dostosować ruchome schody do każdego odcinka. Nie jest to więc pojedyncza konstrukcja, a cały system.

W trakcie budowy wykorzystano 21 schodów ruchomych, 8 wind, 4 ruchomych chodników i kładki dla pieszych. Ponadto system został tak zaprojektowany, aby wytrzymał duże obciążenie. Okolica jest popularna wśród turystów, którzy oblegają ten teren.

Obecnie prowadzony jest program pilotażowy, który pozwala skorzystać z ruchomych schodów za niewielką opłatą w wysokości 3 juanów (ok. 1,6 zł). System znajduje się pod ciągłym monitoringiem. Ostateczna cena za przejazd z czasem ma ulec zmianie.

Ruchome schody w Chinach pozwalają na podziwianie niesamowitych widoków

Okolica jest bardzo malownicza i dlatego obudowa konstrukcji została wykonana ze szkła. Dzięki temu turyści mogą podziwiać niesamowite widoki. Wśród nich są Wąwóz Wu i Trzy Przełomy.

Chongqing to bardzo ciekawe i złożone miasto. Zbudowane je na terenach górzystych i stromych klifach. Dla przykładu pociągi przejeżdżają tu przez wybrane budynki mieszkalne. Nowe schody stały się kręgosłupem miejscowości, bo nie tylko pozwalają podziwiać spektakularne widoki, ale także ułatwiają dostęp do popularnych miejsc, jak szpitale, muzea czy szkoły.

