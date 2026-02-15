Akta Epsteina wstrząsnęły światem i liczą kilka milionów stron. Uporządkowanie tak wielu danych nie jest proste i już wcześniej poznaliśmy listę nazwisk znanych osób, które są w jakimś stopniu powiązane z tą aferą. Teraz uruchomiono specjalną stronę poświęconą artykułom opisującym wpływowych znajomych Jeffreya Epsteina, które powstały na podstawie archiwów z wiadomości e-mail.

Jikipedia to zbiór wpływowych znajomych Jeffreya Epsteina

Jikipedia (The Jmail Encyclopedia) to strona internetowa, która jest dostępna pod adresem jmail.world/wiki. Na pierwszy rzut oka wygląda jak Wikipedia, czyli popularna encyklopedia internetowa. Artykułów jest znacznie mniej, bo zbiór obejmuje kilkadziesiąt nazwisk wpływowych znajomych Jeffreya Epsteina.

Jikipedia na pierwszy rzut oka wygląda jak Wikipedia. zrzut ekranu INTERIA.PL

Projekt strony jest kolejnym wysiłkiem twórców projektu Jmail, czyli skrzynki poczty internetowej podobnej do Gmaila, gdzie umieszczono wiadomości e-mail Jeffreya Epsteina (ponad 20 tys. stron). Jikipedia zawiera kilkadziesiąt artykułów i są to treści poświęcone znanym ludziom. Na liście są m.in. Bill Gates, Elon Musk, Woody Allen czy Bill Clinton.

Jikipedia została uruchomiona w sobotę 14 lutego. Jednym z twórców projektu jest Rashad Lakkis, który umieścił w weekend na Instagramie post o następującej treści.

Witamy w Jikipedii. Nowa witryna w stylu open source, oparta na archiwum Jmail. Kompiluje dane e-mailowe powiązane z Jeffreyem Epsteinem w ustrukturyzowane raporty w formacie wiki. Wizyty w majątkach. Sieci. Osie czasu. Odniesienia do potencjalnej wiedzy o przestępstwach i narażenia na ryzyko prawne

Artykuły na stronie Jikipedia przygotowała sztuczna inteligencja

Warto dodać, że Jikipedia nie zawiera raportów napisanych przez ludzi. Zadanie to powierzono AI. Każdy artykuł jest kompilacją treści z e-maili Jeffreya Epsteina, którą przygotowały narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Są to dane, które pochodzą ze wspomnianego Jmaila i twórcy dodają, że mogą zawierać nieprawidłowe informacje.

Na oficjalnym profilu Jmaila przekazano, że wkrótce czytelnicy Jikipedii będą mogli zgłaszać błędy oraz nieprawidłowości. O zmiany będzie można wnioskować poprzez specjalne formularze.

Raporty umieszczone w Jikipedii są obszerne. Zawierają listę maili (wraz z liczbą wątków), które opisywane postacie wymieniały z Epsteinem, podstawowe informacje biograficzne i szczegóły dotyczące powiązań z aferą. Ponadto umieszczono wpisy dotyczące nieruchomości należących do Epsteina. Wraz ze szczegółami związanymi z ich nabyciem oraz incydentów, do których tam dochodziło.

