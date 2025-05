Virgin Galactic szykuje samolot kosmiczny Delta. Wkrótce pierwszy lot

Virgin Galactic to jedna z nielicznych firm, która para się kosmiczną turystyką. Ostatni lot VSS Unity odbył się w 2024 r. i potem doszło do przerwy. Virgin Galactic szykuje obecnie nowy samolot kosmiczny klasy Delta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jego pierwsze loty odbędą się w przyszłym roku.