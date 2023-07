Polacy rozpoczynają serwis i remont ukraińskich Leopardów

W kwietniu ministrowie obrony Polski, Niemiec i Ukrainy podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia na terenie naszego kraju hubu remontowego i serwisowego dla przekazanych Ukrainie czołgów serii Leopard 2. Wybór padł ze względu na bliskość naszego kraju od terenu konfliktu oraz znajomości konstrukcji czołgu w rodzimej zbrojeniówce, co pozwalało na szybkie rozpoczęcie prac.

Niemniej jeszcze w lipcu pojawiły się informacje, że strona niemiecka chciała zrezygnować ze współpracy, ze względu na zbyt duże oczekiwania strony polskiej co do finansowania serwisu. Ogłoszenie ministra Błaszczaka wskazuje jednak, że doszło do porozumienia. Zgodnie z podejrzeniami hubem serwisowym stały się Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach, które mają ogromne doświadczenie w remontach i modernizacjach czołgów.

Za serwis i remont odpowiada Bumar-Łabędy. To polski gigant pancerny

Zakłady Bumar są spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zajmują się bronią pancerną. Przez lata remontowały i modernizowały polskie czołgi jak T-72M/M1 i PT-91 Twardy. Zakłady mają też dużą wiedzę nt. czołgów Leopard 2, ze względu na prowadzenie projektu modernizacji naszych czołgów Leopard 2A4 do ulepszonego standardu Leopard 2PL oraz naprawy polskich Leopardów 2A5. Dzięki temu ich pracownicy mogą serwisować także ukraińskie czołgi.

Tu warto dodać, że ZM Bumar-Łabędy już w kwietniu podpisały umowę z ukraińskim koncernem SC UkrOboronProm na utworzenie centrum technologicznego napraw czołgów T-64, walczących w Ukrainie. Obecnie trwają prace nad rozpoczęciem serwisu, gdzie również planowana jest modernizacja czołgów T-72 i PT-91, jakie Polska przekazała Ukrainie. Takie zaufanie i doświadczenie sprawia, że zakłady Bumar-Łabędy były naturalnym wyborem na serwis Leopardów 2, które walczą w Ukrainie.