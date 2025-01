NASA i Sierra Space symulują dokowanie Dream Chaser do ISS

Dream Chaser znajduje się na etapie prac od lat i do tej pory nie odbył jeszcze żadnego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. NASA chce mieć pewność, że nowy wahadłowiec nie tylko poleci bez problemów w kosmos, ale też zadokuje bezbłędnie do ISS. W tym celu przeprowadzono ważne symulacje.

NASA i Sierra Space w grudniu przeprowadziły symulacje związane z dokowaniem wahadłowca do ISS . W tym celu stworzono dwa zespoły. Ten należący do amerykańskiej agencji operował z centrum kontroli w Houston. Natomiast grupa odpowiedzialna za rozwój Dream Chaser koordynowała działania z Kolorado.

Finalna symulacja potrwała około dwóch godzin i w tym czasie udało się zadokować samolot kosmiczny do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, choć nie obyło się bez pewnych problemów. Mimo to program szkoleń uznano za sukces i ma on duży wkład w rozwój projektu przed pierwszym lotem na ISS.