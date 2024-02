Dream Chaser zintegrowany przed lotem. Wahadłowiec ma latać na ISS

Sierra Space nawiązało współpracę z NASA już jakiś czas temu. W efekcie powstał niewielki wahadłowiec Dream Chaser, który wkrótce ma latać na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W zeszłym roku firma pochwaliła się złożonym statkiem. Natomiast 1 lutego odbyła się prezentacja maszyny zintegrowanej z modułem towarowym.

Reklama

Dream Chaser zintegrowany z modułem towarowym Shooting Star

Firma Sierra Space zorganizowała specjalny pokaz, gdzie zaprezentowała wahadłowiec Dream Chaser o nazwie Tenacity (jeden z dwóch) zintegrowany z modułem towarowym Shooting Star. Oba ustawiono w takiej samej pozycji, w której będą stały w trakcie startu w kosmos.

Zdjęcie Wahadłowiec Dream Chaser z modułem towarowym Shooting Star / Josh Dinner/Space.com / materiał zewnętrzny

Pokaz odbył się w placówce testowej NASA imienia Neila Armstronga w Sandusky. Wahadłowiec wraz z modułem towarowym ma łącznie 16,8 m wysokości, co odpowiada długości szkolnego autobusu.

Budowanie Tenacity było trudne. Wspólnie znaleźliśmy wiele rzeczy, które nie zawsze działały prawidłowo za pierwszym razem. I wiele się nauczyliśmy, że Tenacity pomogło nam przetrwać ostatnie sześć lat, więc wybór nazwy był oczywisty. powiedział Tom Marshburn z Sierra Space, były astronauta NASA

Wahadłowiec poleci na ISS w tym roku

Pierwszy lot testowy Dream Chaser ma odbyć się później w tym roku. Celem próbnej misji będzie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, gdzie wahadłowiec ma dostarczyć zaopatrzenie. Wersja towarowa statku jest jedną z dwóch, które przygotowuje Sierra Space. Drugą jest wariant załogowy, który ma latać z astronautami.

Firma Sierra Space otrzymała wieloletni kontrakt od NASA w 2016 r. w ramach programu Commercial Resupply Services-2 (CRS2). Spółka zobowiązała się do zrealizowania co najmniej sześciu dostaw zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Do końca dekady firma ma zbudować nawet 15 wahadłowców. Wariant załogowy ma transportować ludzi na stacje kosmiczne oraz do innych celów na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Wahadłowiec Dream Chaser w ramach pierwszego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma dostarczyć zaopatrzenie o wadze ponad 3,5 t (możliwości statku pozwalają na 5215 kg). Natomiast w trakcie powrotu będzie mógł zabrać na pokładzie ładunek o masie do 3950 kg.