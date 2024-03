Ważna funkcja w mObywatel. Długo na nią czekałem

Spis treści: 01 Aplikacja mObywatel rozwija się nieustannie

02 Nowa funkcja poprawi pozostałe

03 Dowód w aplikacji coraz bardziej popularny

Aplikacja mObywatel rozwija się nieustannie

Od dłuższego czasu obserwujemy rozwój aplikacji mObywatel, która jest wzbogacana o nowe i przydatne funkcje. Duże zmiany miały miejsce w ubiegłe lato, kiedy to apka została przeprojektowana do wersji 2.0. Wówczas otrzymaliśmy m.in. dostęp do w pełni funkcjonalnego mDowodu osobistego, czyli cyfrowego dokumentu tożsamości. O tym było całkiem głośno, jednak to jeden z naprawdę wielu przykładów wprowadzania do mobilnej apki nowych rozwiązań.

Reklama

Dziś pełna lista funkcjonalności liczyłaby naprawdę sporo pozycji. Chociaż sam interfejs aplikacji jest raczej prosty i przyjemny w obsłudze, to czasami niełatwo jest dokopać się do nowych, mniejszych lub większych nowości. Czy jest na to jakiś dobry sposób? Okazuje sie, że tak. Wszystko za sprawą nowej funkcji, która właśnie została zapowiedziana.

Nowa funkcja poprawi pozostałe

Właśnie zaprezentowana została funkcja "Co zmieniło się w aplikacji", która będzie wyświetlana każdorazowo po nowej aktualizacji mObywatela. W dużym skrócie oznacza to, że po wprowadzeniu zmian i nowych funkcji aplikacja sama podpowie nam, gdzie je znajdziemy oraz jak działają. Mała rzecz, ale zdecydowanie cieszy.