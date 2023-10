Taka opcja z pewnością znajdzie uznanie wśród wielu kierowców, którzy spoglądają na nawigację i w ten sposób będzie można m.in. uniknąć mandatów. Z drugiej strony pamiętajmy, że powinniśmy zachować czujność na trasie i spoglądać na znaki drogowe, które również wyświetlają informacje o obowiązujących ograniczeniach prędkości.

Nowa funkcja nie u wszystkich użytkowników

Warto mieć na uwadze, że nowość z Google Maps nie jest jeszcze dostępna u wszystkich użytkowników w Polsce. Informacje o limitach prędkości pojawiają się u wybranych osób. Być może ograniczenia związane są z trasami lub też nowe opcje są wdrażane w kraju etapami, co gigant z Mountain View w przypadku własnych aplikacji często robi. Z pewnością jest to jednak zmiana na duży plus.

Aplikacja zyskała inne nowości

Google w ostatnim czasie poinformowało o znacznie większej liczbie nowości, które przygotowano z myślą o aplikacji Mapy. Wśród nowych funkcji warto wspomnieć o Immersive View, co pozwala na zobaczenie trasy przed wyruszeniem w podróż poprzez prześledzenie poszczególnych etapów wyjazdu. Po dotarciu nie miejsce z pomocą przychodzi Obiektyw, który pozwala na lepsze poznanie najbliższego otoczenia naszego celu.

Google Maps zyskało także nowe opcje dla nawigacji. Są to bardziej szczegółowe informacje ma mapie, które mają lepiej odzwierciedlać warunki na drodze. Na koniec warto wspomnieć o udogodnieniach dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Firma wprowadziła do aplikacji nowe szczegóły związane ze stacjami ładowania, gdzie można uzyskać informacje o zgodności ładowarek z autem czy też prędkością procesu, który czeka nas po podłączeniu przewodu. Wszystko to sprawia, że korzystanie z popularnej platformy jest jeszcze lepsze.