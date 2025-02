W ostatnich latach powstały cztery takie suche poldery na Ziemi Kłodzkiej - w Boboszowie, Kosnowicach, Szalejowie i Roztokach. Jedną z ważniejszych realizacji był suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, który może pomieścić 185 mln metrów sześciennych wody, osiągając wówczas powierzchnię 26 ha. Do tego wyremontowano istniejące obiekty zabezpieczające co najmniej tysiące ha, włącznie ze starymi konstrukcjami, jak np. suchy zbiornik Bolków z 1912 roku.

Powódź pokazała, że potrzebujemy kolejnych zabezpieczeń, co zgodnie potwierdzają hydrolodzy. W tym zbiorników przeciwpowodziowych, a zwłaszcza polderów, czyli suchych zbiorników, które wypełniane są jedynie w czasie wezbrań. Na co dzień można je swobodnie użytkować, np. jako pola uprawne, czy łąki. W GeekWeeku informowaliśmy o budowie nowego polderu w województwie podkarpackim na rzece Budzisz we wsi Góra Ropczycka (będzie chronił okoliczne tereny, w tym Sędziszów Małopolski) czy powiecie bielskim (trwają rozmowy na temat dokładnej lokalizacji).