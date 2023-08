Wielka kumulacja. Po co Rosja gromadzi pociski dalekiego zasięgu?

Ukraińskie służby wywiadowcze informują, że Moskwa powstrzymuje się ostatnio od ataków rakietowych, aby zgromadzić większy arsenał broni dalekiego zasięgu. Armia rosyjska dysponować ma obecnie co najmniej 585 rakietami (z wyłączeniem Kh-22) zdolnymi pokonywać dystans przekraczający 500 kilometrów, co pozwala na niszczenie celów w różnych regionach Ukrainy. Co ciekawe, pomimo międzynarodowych sankcji ograniczających import technologii wykorzystywanej przez Rosję, Kreml zwiększył produkcję (w sierpniu wyprodukować ma z 6 Kindżałów, 30 rakiet balistycznych Iskander-M, 10 pocisków manewrujących Kh-32, 12 rakiet manewrujących Iskander-K, 20 rakiet Kalibr i około 40 rakiet Kh-101) i gromadzi coraz większe zapasy niebezpiecznych pocisków.

Kreml robi zapasy. Konieczność czy nowy plan?

Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu (HUR) przy Ministerstwie Obrony Ukrainy, Wadym Skibicki, powiedział RBC Ukraine, że jeśli chodzi o rakiety balistyczne i manewrujące Iskander, Rosja ma ich obecnie ok. 270, zapasy rakiet Kalibr szacuje się na ok. 140, kombinacji Kh-101, Kh-555 i Kh-55 wyposażonych w głowice ok. 100, a do tego Moskwa wciąż posiadać może ok. 75 pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał. Tyle że jednocześnie użycie tych rakiet, zwłaszcza Kh-101, znacznie spadło w porównaniu z jesienią ubiegłego roku. O co w tym wszystkim chodzi? Eksperci szacują, że jest to prawdopodobnie próba racjonowania broni w obliczu niedoborów.

Rosjanie teoretycznie są w stanie wyprodukować około 40 rakiet Kh-101 miesięcznie, ale oczywiste jest, że te prognozy nie są realizowane. Przede wszystkim ten niedobór wynika z braku zagranicznych komponentów wyjaśnia Skibicki.