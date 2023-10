WiFi zastąpi Bluetooth? Nowe słuchawki to rewolucja

Spis treści: 01 Bezprzewodowe słuchawki z WiFi

02 Nowa platforma, nowa jakość

03 Apple pozostaje w tyle? Niekoniecznie

Bezprzewodowe słuchawki z WiFi

Kupując dowolne słuchawki bezprzewodowe mamy pewność, że obsługują one łączność Bluetooth. To oczywiste, wszak nie korzystają z kabla, a dźwięk jest przesyłany bezprzewodowo. Co, jednak gdyby zrezygnować z tego standardu na rzecz innego, równie dobrze znanego? Na taki pomysł wpadła firma Qualcomm, która opracowuje bezprzewodowe słuchawki na WiFi - a w zasadzie specjalną platformę dla takich urządzeń.

Chodzi o S7 i S7 Pro, czyli platformy umożliwiające twórcom słuchawek zerwanie ze standardem Bluetooth. To tylko jedna z nowości, ale sama w sobie jest ekscytująca. Jak się zastanowić, to korzystanie z bezprzewodowej transmisji dźwięki przez WiFi zapowiada się genialnie. Przede wszystkim, w obrębie sieci nie jesteśmy ograniczeni dość małym zasięgiem Bluetooth. Często słuchawki gubią sygnał po przejściu do innego pomieszczenia. Inaczej będzie w przypadku sygnału WiFi.

teraz, gdy zmniejszyliśmy zużycie energii i możemy podłączyć Wi-Fi do słuchawki dousznej, możemy dostarczać do słuchawek bezstratny dźwięk 96 kHz przez Wi-Fi. Tutaj zobaczysz, że możemy to zrobić przy tych samych 10 godzinach odtwarzania na akumulatorze o pojemności 50 mAh, dzięki czemu możemy dostarczać bezstratny dźwięk przez Wi-Fi przy tym samym zużyciu energii, co stratny dźwięk przez Bluetooth. Dino Bekis, Qualcomm

Reklama

Chociaż Bluetooth nadal będzie dostępny, to WiFi uruchomimy ręcznie według potrzeb, lub zrobi się to automatycznie po oddaleniu się od urządzenia (np. telefonu). To jednak nie koniec ciekawych nowości. Wraz z nowym sposobem połączenia pojawi się też możliwość przesyłu dźwięku w nowej, lepszej jakości - bezstratnej 192 kHz.

Zobacz: Test bezprzewodowych słuchawek LAMAX

Nowa platforma, nowa jakość

Jak podaje Qualcomm, nowe platformy zaoferują znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania, przy okazji nie drenując i tak małych baterii słuchawek. To oczywiście uspokajające zapewnienia, a o stanie faktycznym dowiemy się po premierze nowych urządzeń. Tych zapewne będzie sporo, biorąc pod uwagę firmy współpracujące z Qualcommem.

W grupie partnerskich producentów sprzętu znajdziemy takie firmy, jak np. Audio-Technica, Bose, Edifier, Fiio, Jabra, LG, Master & Dynamic czy Shure. Można spodziewać się zatem premier wielu modeli słuchawek, które zostaną zaopatrzone w nowatorskie chipy S7 i S7 Pro.

Apple pozostaje w tyle? Niekoniecznie

Co ciekawe, nowe rozwiązanie nie będzie brane pod uwagę w przypadku Apple. Amerykański gigant ma swoje modele słuchawek AirPods, które są rozwijane osobno i nie będą korzystać z chipów Qualcomm. Nie oznacza to jednak, że gadżety popularne wśród posiadaczy telefonów iPhone będą jakkolwiek zacofane.

Firma też szykuje nowości, które ucieszą fanów bezprzewodowych słuchawek. Wszystko w ramach ekosystemu, który nie jest rozwijany wspólnie ze środowiskiem Snapdragona. Co ciekawe, Bekis z Qualcomm przyznał w jednym z wywiadów, że Apple zawsze może przyjść do nich i zaoferować współpracę. Choć zapewne nigdy to nie nastąpi z uwagi na swoistą samodzielność firmy spod znaku nadgryzionego jabłka.