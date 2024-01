Spis treści: 01 Co to jest Wi-Fi?

02 Czym się różni Wi-Fi od internetu?

03 Czy za Wi-Fi się płaci?

04 Co jest potrzebne do Wi-Fi?

05 Jak dzwonić przez Wi-Fi?

06 Jaki router do Wi-Fi kupić?

07 Jak zmienić hasło do Wi-Fi?

Co to jest Wi-Fi?

Wi-Fi to nic innego, jak bezprzewodowa sieć lokalna. Do działania potrzebuje routera podłączonego do sieci. W ten sposób urządzenie rozsyła sygnał wokół, a urządzenie końcowe (np. tablet, PC czy telefon) może uzyskać połączenie z internetem, odbierać i wysyłać w ten sposób dane.

Ostatecznie okazuje się, że działanie Wi-Fi z perspektywy użytkownika jest identyczne, jak w przypadku połączenia przewodowego. Z tą jednak różnicą, że nie ma kabla. Nie musimy podłączać telefonu bezpośrednio przewodem, to samo tyczy się wszystkich innych urządzeń wyposażonych w odpowiedni moduł. To rozwinięcie koncepcji, dzięki czemu połączenie z internetem jest o wiele łatwiejsze.

Czym się różni Wi-Fi od internetu?

Korzystając z laptopa, PC czy telewizora mamy wybór dotyczący tego, jak podpiąć urządzenie do internetu. Opcje są zasadniczo dwie, czyli albo wybieramy WiFi, albo kabel z internetem. Która z nich jest jednak lepsza i czym różni się WiFi od kabla internetowego?

Samo działanie jest identyczne, to znaczy obie opcje pozwolą nam korzystać z sieci bez przeszkód. Oznacza to możliwość surfowania po internecie, grania w gry online, oglądanie wideo na żądanie i wiele innych. Różnica dotyczyć będzie jednak jakości połączenia, a konkretniej prędkości.

Powszechnie uznanym faktem jest to, że internet po kablu jest szybszy, niż WiFi. Różnice mogą być tym większe, im gorszy mamy router. Jeżeli nasz operator gwarantuje nam daną prędkość nie oznacza to, że na WiFi będziemy mieć właśnie tyle. Może się okazać, że nasz router ma ograniczoną przepustowość i nie damy rady wyciągnąć maksa z naszego internetu. Jeżeli korzystamy np. ze streamingu gier, warto podłączyć nasz komputer lub telewizor do internetu przy pomocy kabla. Połączenie będzie nieco szybsze i bardziej stabilne.

Czy za Wi-Fi się płaci?

Warto pamiętać, że za Wi-Fi nie płaci się jak za dodatkową usługę do naszego internetu, choć oczywiście sieć bezprzewodowa nie pojawi się w naszym domu za darmo. To po prostu sposób na korzystanie z internetu, który został nam podłączony na zasadzie umowy podpisanej z operatorem. Dziś jest już standardem, że decydując się na daną ofertę jest nam montowany router Wi-Fi, dzięki któremu możemy korzystać z internetu bezprzewodowego.

Sam fakt podłączenia do niego telefonu czy komputera jest bezpłatny, tak samo podczas korzystania z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi np. w restauracjach czy hotelach. Możliwe, że gdzieniegdzie Wi-Fi będzie płatne jako usługa, np. w samolocie.

Co jest potrzebne do Wi-Fi?

Co trzeba zrobić, żeby mieć Wi-Fi w domu? Sieć bezprzewodowa ma identyczne wymagania, jak dowolny internet, który był montowany w naszym domu. Po podpisaniu umowy z operatorem otrzymamy router obsługujący technologię Wi-Fi. W jaki sposób on będzie łączyć się z internetem? To zależy, czy np. posiadamy światłowód. Router może łączyć się z internetem przez LTE, kabel lub sygnał DSL.

Po zamontowaniu urządzenia w naszym domu lub mieszkaniu możliwe będzie podłączenie się do niego przy pomocy naszych urządzeń. Zasada działania jest taka sama jak w czasach, gdy internet podłączaliśmy przy pomocy kabla. W tym wypadku odbywa się to jednak bezprzewodowo.

Jak dzwonić przez Wi-Fi?

Czy można dzwonić przez Wi-Fi? Tak, taka technologia jest dostępna i nazywa się Wi-Fi Calling. Aby z niej skorzystać, potrzebujemy smartfon obsługujący tę funkcję. Urządzenie musi być podłączone do sieci, a my musimy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach. W przypadku Androida należy wejść w Ustawienia > Połączenia > Wi-Fi Calling.

Posiadacze iOS (telefony iPhone) muszą wejść w Ustawienia > Opcje telefonu > Połączenia z wykorzystaniem Wi-Fi. Dzwonienie przez Wi-Fi zadziała tak, jak wykonywanie normalnych połączeń VoIP. Połączenie jest przekazywane przez internet do sieci komórkowej.

Jaki router do Wi-Fi kupić?

Dobry router to najlepszy sposób na szybkie Wi-Fi. Z reguły to operator dostarcza nam sprzęt, a my korzystamy z niego latami. Warto się jednak zastanowić, czy aby na pewno to urządzenie spełnia nasze wymagania. Z reguły domyślny router ma przeciętne parametry. Możliwe, że sposobem na szybki internet okaże się zakup nowego, znacznie lepszego urządzenia.

Wybór dobrego routera nie jest trudny, a pomoże w tym nasz poradnik. Najlepiej zdecydować się na model z dużą przepustowością i obsługą nowoczesnych standardów, jak choćby Wi-Fi 5 czy 6.

Jak zmienić hasło do Wi-Fi?

Zmiana hasła do Wi-Fi to prosty, a jednocześnie szalenie efektywny sposób na poprawę jakości i bezpieczeństwa naszej sieci. Po pierwsze w ten sposób pozbędziemy się niechcianych gości, po drugie zabezpieczymy nasz internet, aby nikt nie dał rady połączyć się z naszą siecią. Jak to zrobić?

Aby zmienić hasło do Wi-Fi, wystarczy zalogować się do routera. Zrobimy to przy pomocy specjalnej aplikacji producenta routera, lub logując się bezpośrednio do niego. W tym celu użyjemy adresu 192.168.0.1 i naszych danych logowania do routera. Po wejściu do menu odnajdziemy sporo opcji. Jedna z nich pozwoli na zmianę dotychczasowego hasła.