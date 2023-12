Co z lotami na Islandię?

Okazuje się, że choć poniedziałkowa erupcja wulkanu Fagradalsfjall na półwyspie Reykjanes jest groźna dla ludzi (ewakuowane zostało miasto Grindavik), to nie spowodowała masowego odwoływania lotów. Obecnie loty na Islandię i te z wyspy w innych kierunkach nie są zagrożone. Wystarczy szybki rzut oka na rozkład miejscowego lotniska. Port lotniczy Keflavik nie donosi o żadnych opóźnieniach:

Zdjęcie / materiał zewnętrzny

Zdecydowanie gorzej było jednak wczoraj, czyli w dniu erupcji wulkanu. 18 grudnia sporo połączeń lotniczych zaliczyło opóźnienie. Niektórzy pasażerowie musieli czekać na swój lot nawet 5 godzin, co było spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi. Samoloty w większości jednak startowały i docierały do celu bez dalszych przeszkód. Obecnie nie przewiduje się pogorszenia sytuacji, choć mowa o wybuchu wulkanu - sprawa jest zatem rozwojowa.

Świat zatrzymał się w 2010 roku

Najnowszej erupcji nie da się porównać do tego, co miało miejsce w 2010 roku. Wówczas wiele serwisów informacyjnych rozpisywało się o kompletnym zatrzymaniu ruchu lotniczego i Europie, która cofnęła się do XIX wieku - przynajmniej pod względem przemieszczania się ludności. To właśnie wtedy wiosną doszło do erupcji wulkanu Eyjafjallajökull. Ogromna ilość pyłu i odpadów wyrzuconych w powietrze doprowadziła do zatrzymania ruchu lotniczego w wielu państwach świata.

Tysiące samolotów zostało uziemionych, a na niebie na próżno było szukać jakichkolwiek maszyn pasażerskich. Nie były to działania pochopne, lecz konieczne. Wulkan z Islandii był w stanie wyrzucać nawet 400 ton pyłu na sekundę.