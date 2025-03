Dla większości użytkowników wspomniane prace serwisowe telewizji naziemnej nie są zbyt uporczywe, ponieważ przeważnie odbywają się one w godzinach nocnych . Co więcej, czas wyłączenia zazwyczaj nie przekracza 6 godzin .

Osoby, które chcą sprawdzić planowane wyłączenia nadajników telewizji naziemnej DVB-T2 mogą to zrobić na oficjalnej stronie firmy Emitel, która jest największym operatorem infrastruktury radiowo-telewizyjnej w naszym kraju. Jeśli chodzi o harmonogram na dni od 11 do 18 marca, to prezentuje się on następująco: