Wymiana licznika prądu na nowy. Kto za to płaci?

W przeszłości tradycyjne liczniki były wymieniane co około 15-20 lat. Jednak obecnie, w związku z modernizacją infrastruktury energetycznej, wiele dostawców prądu przyspiesza proces wymiany. Z czego to wynika? Inteligentne liczniki są bardziej zaawansowane i wyróżniają się zdecydowanie dłuższą żywotność.

Przepisy regulujące branżę energetyczną mogą określać okresy wymiany liczników. Jednak w Polsce nie ma jednolitej regulacji w tej kwestii. Ten obowiązek najczęściej jest związany z modernizacją i unowocześnieniem sieci. W takiej sytuacji koszt wymiany licznika na nowy w całości pokrywa dostawca prądu.

Kto musi wymienić licznik prądu?

Obowiązek wymiany licznika energii elektrycznej spoczywa na osobie, która zarządza budynkiem lub zajmuje się przygotowaniem go do użytku. Najczęściej jest to deweloper lub właściciel lokalu/budynku. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania lub domu, musimy złożyć wniosek w zakładzie energetycznym. To dokument dotyczący wydania warunków przyłączenia domu do sieci lub wymiany licznika na nowy. Po podpisaniu umowy dostawca określi termin montażu.

Od 2023 roku trwa wymiana liczników w całej Polsce. Wynika to z planu modernizacji i unowocześnienia infrastruktury energetycznej, która ma zakończyć się w 2031 roku i obejmować ok. 17 milinów urządzeń. Do 2025 roku co czwarty licznik ma być wymieniony na licznik inteligentny. Istnieje kilka kluczowych powodów tej decyzji:

Inteligentne liczniki: Wymiana tradycyjnych liczników na inteligentne jest częścią strategii dostawców energii i rządu. Nowe liczniki pozwalają na zdalny odczyt zużycia energii, co ułatwia zarządzanie siecią i umożliwia dokładniejsze fakturowanie. Zapobieganie kradzieżom prądu: Inteligentne liczniki są bardziej odporne na manipulacje i kradzieże energii elektrycznej. Dzięki temu dostawcy mogą skuteczniej kontrolować zużycie i minimalizować straty. Oszczędności energii: Nowe liczniki pozwalają odbiorcom śledzić zużycie energii w czasie rzeczywistym. To zachęca do oszczędzania i efektywniejszego korzystania z prądu. Unifikacja standardów: Wymiana liczników pozwala na unifikację standardów i ułatwia zarządzanie siecią energetyczną na poziomie kraju.

W większości przypadków koszty wymiany liczników są pokrywane przez dostawców lub rząd. To zachęca odbiorców do przystąpienia do programu wymiany. W rezultacie modernizacja liczników przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania energią, zmniejszenia strat i poprawy jakości dostaw prądu w Polsce.

Ile kosztuje wymiana licznika prądu?

Wymiana licznika jest bezpłatna dla większości odbiorców prądu. Jednak istnieje pewien wyjątek. Jeśli chcielibyśmy przyspieszyć proces wymiany, możemy napisać specjalny wniosek do operatora. W takiej sytuacji poniesiemy koszty związane z jego wymianą. Cała operacja może wiązać się z kilkusetzłotową opłatą.

Warto jednak pamiętać, że proces wymiany liczników przeważnie odbywa się bez udziału klienta, a monterzy sami dokonują wymiany urządzenia. Jeśli licznik będzie umiejscowiony np. wewnątrz mieszkania, wówczas konieczne jest wpuszczenie pracownika firmy energetycznej, aby dokonał wymiany urządzenia.

Warto zaznaczyć, że inteligentne liczniki pozwolą odbiorcom zaoszczędzić nawet do 10 proc. wykorzystywanej obecnie energii, co przekłada się na mniejsze rachunki za prąd. Proces wymiany liczników jest stopniowy i zależy od dostawcy energii. PGE planuje wypełnić 5,5 miliona urządzeń, jednak do tej pory operację wymiany przeprowadzono tylko w kilkuset tysiącach domów. W przypadku spółki Energa wygląda to nieco lepiej - nowe liczniki pojawiły się u 2 z 3,3 mln klientów. Natomiast Tauron wymienił tylko 20% liczników.

