Xiaomi przygotowało sporo nowości. Za nami polska premiera pięciu smartfonów z serii Redmi Note 15. Na tym nie koniec, bo do oferty w kraju marka wprowadza także dwa inne produkty. Są to słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 8 Lite oraz okulary audio Mijia Smart Audio Glasses.

Polskie ceny Redmi Buds 8 Lite i Mijia Smart Audio Glasses

Redmi Buds 8 Lite to tanie słuchawki bezprzewodowe. Ich cena została ustalona na poziomie zaledwie 99 złotych. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne - biały, czarny oraz niebieski. Na rynku jest wiele słuchawek TWS w niskich cenach. Przykładem mogą być niewiele droższe realme Buds T310.

Okulary audio Mijia Smart Audio Glasses trafiają na rynek w trzech wersjach - Titanium, Pilot-Style oraz Browline. Urządzenie można kupić tylko na mi.com oraz w sklepach stacjonarnych Xiaomi. Cena dwóch ostatnich wariantów została ustalona na 749 złotych. Z edycję Titanium trzeba zapłacić 899 złotych.

Tanie słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 8 Lite

Redmi Buds 8 Lite to niedrogie słuchawki bezprzewodowe za mniej niż stówkę. Mimo to oferują wsparcie dla szerokopasmowej, hybrydowej aktywnej redukcji szumów (ANC). W każdej słuchawce umieszczono 12,4-milimetrowy przetwornik z tytanową membraną, a za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.4.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 8 Lite. Xiaomi materiały prasowe

Warto dodać, że Redmi Buds 8 Lite wspiera funkcję podwójnego parowania. To oznacza, że nowe słuchawki bezprzewodowe można połączyć z dwoma urządzeniami. Producent deklaruje też długi czas pracy na baterii. W połączeniu z etui ładującym ma to być nawet do 36 godzin.

Okulary audio Mijia Smart Audio Glasses

Drugi nowy produkt Xiaomi to okulary audio Mijia Smart Audio Glasses, które producent kieruje do audiofilów. Wykorzystano tu technologię dźwięku typu "open-ear", która bazuje na głośnikach oraz zestawie czterech mikrofonów. Firma chwali się także redukcją szumu wiatru.

Okulary audio Mijia Smart Audio Glasses. Xiaomi materiały prasowe

Okulary mają również szkła z 25 proc. redukcją niebieskiego światła szkodliwego dla wzroku. Natomiast w modelu Pilot-Style umieszczono soczewki przeciwsłoneczne UV400, blokujące do 99,99 proc. promieniowania ultrafioletowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymienić je na szkła korekcyjne.

Gadżet jest odporny na wodę i pył na poziomie normy IP54 oraz wyróżnia się dużą trwałością zawiasów dzięki wykorzystaniu drutu fortepianowego. Wbudowane baterie o pojemności 114 mAh mają pozwolić na nawet 13 godzin słuchania muzyki.

