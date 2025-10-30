Zjawiskowy Nothing Phone 3a Lite debiutuje w Polsce. Jest tani

Nothing Phone 3a Lite to nowy smartfon marki, który debiutuje również w Polsce. Urządzenie nie jest drogie i jego cena jest całkiem atrakcyjna. Telefon z pewnością przykuwa wzrok ciekawym dizajnem, który jest charakterystyczny dla producenta. Zobaczmy, ile kosztuje Nothing Phone 3a Lite i co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna.

Firma Nothing wprowadza do oferty kolejny telefon z serii 3a, która debiutowała w marcu. Tym razem jest to tańsze urządzenie z tak zwanego segmentu low-entry. Tym smartfonem jest Nothing Phone 3a Lite. Ile kosztuje?

Polska cena Nothing Phone 3a Lite

Nothing Phone 3a Lite to najtańszy smartfona z serii 3a i jego polska cena jest całkiem atrakcyjna. Urządzenie wyceniono w Polsce na 1099 złotych. Telefon debiutuje tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. Jest to model mający 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy - klasyczny jasny oraz czarny. Sprzedaż w Polsce już się rozpoczęła i urządzenie można zamawiać. W tym przedziale cenowym smartfon będzie konkurować m.in. z modelem Redmi Note 14 i podobnymi telefonami za około tysiąc złotych.

Smartfon Nothing Phone 2a z wyświetlaczem prezentującym nowoczesny interfejs oraz charakterystycznym przezroczystym panelem tylnym, na którym widoczne są elementy konstrukcyjne oraz podwójny aparat fotograficzny.
Smartfon Nothing Phone 3a Lite.Nothingmateriały prasowe

Nothing Phone 3a Lite ma charakterystyczny dizajn dla marki, co z pewnością wyróżnia jej urządzenia na rynku. Telefon wykończono szkłem i z pewnością jest to telefon, który przyciąga wzrok.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 3a Lite

Smartfon Nothing Phone 3a Lite ma 6,77-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to 3000 nitów. Pod obudową znajduje się procesor MediaTek Dimensity 7300 z GPU Mali-G615 MC2, który wspomagany jest przez wspomniane 8 GB pamięci RAM.

Telefon ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.88 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym czujnikiem aparat 2 MP do zdjęć makro. Przednia kamerka do selfie pozwala fotografować w jakości do 16 megapikseli.

Energię w Nothing Phone 3a Lite dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 33 W. Obudowa jest częściowo odporna na wodę na poziomie normy IP54. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta NothingOS 3.5. Firma deklaruje sześć lat aktualizacji, z czego przez trzy pierwsze uaktualnienia do nowych wersji systemu Google.

