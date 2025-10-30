Firma Nothing wprowadza do oferty kolejny telefon z serii 3a, która debiutowała w marcu. Tym razem jest to tańsze urządzenie z tak zwanego segmentu low-entry. Tym smartfonem jest Nothing Phone 3a Lite. Ile kosztuje?

Polska cena Nothing Phone 3a Lite

Nothing Phone 3a Lite to najtańszy smartfona z serii 3a i jego polska cena jest całkiem atrakcyjna. Urządzenie wyceniono w Polsce na 1099 złotych. Telefon debiutuje tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. Jest to model mający 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy - klasyczny jasny oraz czarny. Sprzedaż w Polsce już się rozpoczęła i urządzenie można zamawiać. W tym przedziale cenowym smartfon będzie konkurować m.in. z modelem Redmi Note 14 i podobnymi telefonami za około tysiąc złotych.

Smartfon Nothing Phone 3a Lite. Nothing materiały prasowe

Nothing Phone 3a Lite ma charakterystyczny dizajn dla marki, co z pewnością wyróżnia jej urządzenia na rynku. Telefon wykończono szkłem i z pewnością jest to telefon, który przyciąga wzrok.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 3a Lite

Smartfon Nothing Phone 3a Lite ma 6,77-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to 3000 nitów. Pod obudową znajduje się procesor MediaTek Dimensity 7300 z GPU Mali-G615 MC2, który wspomagany jest przez wspomniane 8 GB pamięci RAM.

Telefon ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.88 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym czujnikiem aparat 2 MP do zdjęć makro. Przednia kamerka do selfie pozwala fotografować w jakości do 16 megapikseli.

Energię w Nothing Phone 3a Lite dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 33 W. Obudowa jest częściowo odporna na wodę na poziomie normy IP54. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta NothingOS 3.5. Firma deklaruje sześć lat aktualizacji, z czego przez trzy pierwsze uaktualnienia do nowych wersji systemu Google.

