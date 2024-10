Spis treści: 01 OFF Radio Kraków postawiło na sztuczną inteligencję

OFF Radio Kraków postawiło na sztuczną inteligencję

W minionym tygodniu w sieci rozgorzała gorąca dyskusja na temat decyzji władz OFF Radia Kraków, aby zamiast dziennikarzy wprowadzić na antenę sztuczną inteligencję.

Władze OFF Radia Kraków zrezygnowały ze współpracy z dotychczas prowadzącymi audycje dziennikarzami, argumentując ten krok niezadowalającymi wynikami - radio miało niewielu słuchaczy. "Większość programu anteny OFF Radia Kraków pokrywała się z drugim kanałem tematycznym Radiem Kraków Kultura oraz główną anteną Radia Kraków, a zasięgi słuchalności OFF Radia Kraków były bliskie zeru. To było podstawą do decyzji o dokonaniu zmiany".

Co dalej ze sztuczną inteligencją na antenie OFF Radio Kraków?

Jakiej zmiany? Podjęto próbę zagospodarowania czasu antenowego w inny sposób - do radia wkroczyli 20-letnia Emilia Nowak, 22-letni Jakub Zieliński i 23-letni Alex Nowak. Nowi prezenterzy stworzeni przez sztuczną inteligencję.



Po nagłośnieniu tematu przez byłych dziennikarzy radia i szeroko zakrojonej w mediach debacie na temat zasadności takich kroków pojawiło się oświadczenie władz OFF Radia Kraków na temat eksperymentu badawczo-medialnego.

- Nowe OFF Radio Kraków ma być w przyszłości kierowane do młodszego słuchacza w wieku 18-26 lat, pod tym kątem konstruowana jest już playlista. Pomysł, by w okresie przejściowym przeprowadzić projekt radiowy z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji, zrodził się przy okazji. To element naszego udziału w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój AI. Założyliśmy, że najpóźniej po 3 miesiącach zostanie przeprowadzona ewaluacja eksperymentu - czytamy w oświadczeniu Redaktora Naczelnego Radia Kraków, Marcina Pulita.

Szybki koniec głośnego eksperymentu radiowego

Eksperyment skończył się jednak dużo szybciej. Radio Kraków po ok. tygodniu rezygnuje ze wzbudzającego kontrowersje pomysłu. Na stronie Radia Kraków oraz na Facebooku OFF Radia Kraków pojawiło się już podsumowanie projektu.

- Od początku ten projekt był pomyślany jako głos w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Misją radia publicznego jest uważna obserwacja zmieniającej się rzeczywistości, stawianie pytań, prowokowanie dyskusji o cywilizacyjnych wyzwaniach. Taki cel miał radiowy eksperyment, który był częścią debaty pod hasłem "Sztuczna inteligencja. Co nam daje, co nam zabiera". I to się udało - przekazał Redaktor Naczelny Radia Kraków, Marcin Pulit.

OFF Radio Kraków - jaka będzie formuła programu?

W oświadczeniu zaznaczono, że choć pierwotnie zakładano, że eksperyment potrwa ok. 3 miesiące, wystarczył tydzień, aby zebrać wystarczająco dużo obserwacji i wniosków, które wpłynęły na decyzję o zawieszeniu projektu.

- Już po tygodniu zebraliśmy tak wiele obserwacji, opinii, wniosków, że uznaliśmy, iż jego kontynuacja jest bezcelowa. W OFF Radio Kraków kończymy z audycjami tworzonymi przez dziennikarzy z udziałem sztucznej inteligencji, wracamy do formuły programu głównie muzycznego, nadawanego nadal online oraz w systemie DAB+ - zaznaczył Marcin Pulit.