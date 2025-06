Wydawało się, że latające samochody zostaną na zawsze w sferze kreskówkowych marzeń. Tymczasem Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Podhala właśnie ogłosiło współpracę z wywodzącą się z polski firmą Jetson , producentem Jetson ONE, osobistego pojazdu eVTOL, który wygląda jak krzyżówka drona z gokartem. Cel? Sprawdzić, czy w przyszłości to właśnie takie maszyny będą ratować życie w górach.

Jetson ONE to ultralekki, jednoosobowy pojazd pionowego startu i lądowania (eVTOL - electric Vertical Take-Off and Landing), który można nazwać "dronem dla człowieka". Zbudowany z włókna węglowego i aluminium, waży zaledwie 86 kg i rozwija prędkość do 102 km/h. Ma osiem silników elektrycznych i może utrzymać się w powietrzu przez około 20 minut. Startuje niemal z miejsca, nie wymaga pasów startowych, a jego manewrowość, według producenta, pozwala dotrzeć tam, gdzie inne pojazdy nie mają szans.