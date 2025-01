Takie pociągi znikają z polskich torów. PKP ma nowy plan

Oprac.: Anna Czowalla

PKP Intercity planuje stopniowe wycofanie pociągów kategorii Tanie Linie Kolejowe (TLK) z polskich torów, zastępując je nowoczesnymi składami InterCity (IC). Proces ma zakończyć się między 2027 a 2030 rokiem. W 2024 roku pociągi PKP Intercity przewiozły 78,5 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i o 33 proc. w porównaniu do 2022 roku. Do 2030 roku PKP Intercity zamierza zwiększyć liczbę pasażerów do prawie 90 mln rocznie.