Spis treści: 01 Następny przystanek: Rovaniemi, Wioska Św. Mikołaja

02 Flixbusem do krainy Świętego Mikołaja

03 Spotkanie ze Świętym Mikołajem

04 Połączenia z Polski do Rovaniemi w Finlandii

Wizyta w krainie Świętego Mikołaja to marzenie, które od dawna rozpala wyobraźnię wielu osób, zwłaszcza dzieci - ale przecież nie tylko!

Spotkanie z tym legendarnym mieszkańcem mroźnej północy to chwila, którą wiele osób pragnie przeżyć choć raz w życiu - by przekonać się na własnej skórze, jak to jest poznać uwielbianą postać z dzieciństwa, obejrzeć Wioskę Świętego Mikołaja i podziwiać piękne widoki, jakie oferuje Finlandia.

Następny przystanek: Rovaniemi, Wioska Św. Mikołaja

Z naszego kraju do fińskiego Rovaniemi dostać można się na kilka sposobów, ale zazwyczaj wiąże się to z dodatkowym planowaniem i przesiadkami. Teraz, dzięki kolejnemu połączeniu z Polski, spełnienie tych marzeń jest jeszcze łatwiejsze do zrealizowania. Do krainy św. Mikołaja można dotrzeć bezpośrednio autobusem.

Takie połączenie z Krakowa uruchomił Flixbus. Trzeba tylko przygotować się na długą podróż - ale za to bez przesiadek.

Flixbusem do krainy Świętego Mikołaja

Przewoźnik uruchomił trasę z Krakowa 12 października. Ceny kształtują się na poziomie ~450 - ~900 zł zależnie od terminu - im bliżej świąt, tym bilety na poszczególne przejazdy kosztują więcej.

Do Rovaniemi autobusy startują codziennie po kilka razy - można więc wybrać dogodny czas, zależnie od tego, czy preferujemy jazdę rano, czy wieczorem, w tygodniu, czy też w weekend. Najkrótszy przejazd trwa według Flixbusa nieco ponad 37 godzin.

- Przejazd na trasie Kraków - Rovaniemi zajmuje minimum 37 godziny 35 minut - zaznacza przewoźnik.

Zdjęcie Autobusy Flixbusa kursują do Rovaniemi zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. / Flixbus / materiał zewnętrzny

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Czy trzeba jednak koniecznie wybrać się w taką podróż tuż przed świętami? Na pewno według wielu osób może to dodać tego typu wyjazdowi dodatkowej magii, jednak jak podkreślono na stronie Wioski Świętego Mikołaja, charakterystyczną postać w czerwonej czapce można tam spotkać przez cały rok.

- Możesz spotkać Świętego Mikołaja każdego dnia w roku w Wiosce Świętego Mikołaja. Spotkanie ze Świętym Mikołajem to wyjątkowe doświadczenie, bez względu na porę roku, w której nas odwiedzasz. Worek prezentów Świętego Mikołaja jest zawsze wypełniony radością, ciepłem i przyjaźnią. Przypomina nam o świecie baśni i opowieści, w którym mile widziany jest każdy, nie tylko dzieci! - czytamy na stronie Wioski.

Zdjęcie Świętego Mikołaja można spotkać na terenie fińskiej wioski przez cały rok. / santaclausvillage.info / materiał zewnętrzny

Połączenia z Polski do Rovaniemi w Finlandii

Odwiedzający mogą spotkać nie tylko Świętego Mikołaja, ale i jego elfy. Wstęp do wioski, jak i do biura Świętego Mikołaja jest bezpłatny. Poszczególne atrakcje dodatkowe są natomiast biletowane - warto zapoznać się z ofertą Wioski Świętego Mikołaja przed zaplanowaniem podróży.

Oprócz dojazdu Flixbusem z Krakowa, do Rovaniemi z Polski dotrzeć można także Flixbusem z Warszawy. Poza tym w grę wchodzą loty samolotem, dostępne z kilku polskich miast. Są to jednak połączenia z przesiadką. Wśród innych opcji jest też np. podróż samochodem (z uwzględnieniem przeprawy promowej), albo dotarcie do Helsinek i wybranie się stamtąd do Rovaniemi pociągiem.