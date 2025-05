Coca-Cola została nazwana największym plastikowym trucicielem świata przez kolejnych sześć lat. Najnowszy raport Oceana prognozuje, że do roku 2030 około 602 milionów kilogramów opakowań plastikowych produkowanych przez Coca-Colę trafi do dróg wodnych i oceanów. Taka ilość plastiku mogłaby wypełnić żołądki ponad 18 milionów płetwali błękitnych.

Jeśli Coca-Cola osiągnie 26,4% opakowań wielokrotnego użytku do 2030 r. (w porównaniu z 10,2% w 2023 r.), firma mogłaby zmniejszyć roczne zużycie plastiku. Butelki wykonane z plastiku można wielokrotnie użyć do 25 razy, natomiast te ze szkła - aż do 50 razy.

Dla dzikich zwierząt plastik jest ogromnym zagrożeniem - morskie stworzenia często mylą go z jedzeniem, co prowadzi do głodu i w końcu do śmierci. Nie można również pominąć wpływu produkcji plastikowych butelek na naszą planetę - wydala się wtedy duże ilości zanieczyszczeń, które prowadzą do ocieplenia klimatu. A to wszystko, aby wyprodukować butelkę gazowanego napoju.