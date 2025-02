Pączki w dyskontach spożywczych i marketach wielkopowierzchniowych to najczęściej masowa produkcja i niezbyt wykwintne walory smakowe. Ma być słodko i tłusto. Jednak to właśnie ten rodzaj pączków zdobywa najwięcej klientów. Sieci spożywcze trzymają cenę w tajemnicy do ostatniej chwili, aby móc konkurować z innymi. Tegoroczne ceny nie zostały jeszcze podane i poznamy je najpewniej dopiero w Tłusty Czwartek, który wypada 27 lutego 2025 r.