Jeden posiłek dziennie? Naukowcy wiedzą co zrobi z twoim ciałem

Jeden posiłek dziennie to popularna forma odchudzania wśród gwiazd, a co za tym idzie, coraz więcej osób decyduje się na ten rodzaj prowadzenia diety. Polega ona na tym, że spożywamy tylko jeden posiłek w ciągu dnia. Wiele osób twierdzi, że dzięki tej metodzie lepiej im kontrolować wagę, czy utrzymać dobrą formę.

Jednak czy aby na pewno ten sposób odżywiania się wpłynie korzystnie na nasze zdrowie? Otóż dotychczasowe badania dotyczące tego trendu niejako naświetlają sprawę. Większość badań dotyczących tego trendu, zostało przeprowadzonych na zwierzętach, więc wyniki mogą różnić się w przełożeniu na ludzi.

Zalety postu „jeden posiłek dziennie”

Ogólnie wszelkie formy postu doceniane są przez wielu ludzi na całym świecie. Weźmy, chociażby trend związany z postem przerywanym. Jedną z jego form jest na przykład dieta 5:2, która skupia się na tym, aby jeść normalnie na tygodniu, a następnie przez dwa dni spożywać 800 kcal lub mniej. Badania wykazały, że jedzenie w określonych ramach czasowych może przyczynić się do lepszej kontroli nad naszą wagą oraz wpływa korzystnie na ciśnienie krwi, obniżając je. W innym badaniu natomiast wykazano, że przestrzeganie którejś z dostępnych form postu może przyczynić się do poprawy niektórych aspektów metabolizmu.

Zdjęcie Jedzenie w określonych ramach czasowych może przyczynić się do lepszej kontroli nad naszą wagą / 123RF/PICSEL

Jest to na przykład poprawa poziomu cukru we krwi czy cholesterolu, zmniejszanie poziomu stanów zapalnych czy regulacja apetytu. Co za tym idzie, jeżeli te elementy w naszym organizmie ulegną poprawie, to zmniejsza się również ryzyko otyłości czy wystąpienia cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia. Przeprowadzono badanie, które dotyczyło konkretnie diety „jeden posiłek dziennie” oraz jej wpływu na zdrowie ludzi. Podczas trwania eksperymentu ochotnicy dostawali dziennie taką samą liczbę kalorii do spożycia. W pierwszej połowie trwania badania uczestnicy musieli zjeść wszystkie kalorie podczas jednego posiłku. W drugiej fazie dostawali tę samą liczbę kalorii, ale podzieloną na trzy posiłki.

Wady postu „jeden posiłek dziennie”

Badania prowadzone były przez 11 dni, a na samym początku posiłek był podawany dopiero między 17.00 a 19.00. Kiedy ochotnicy dostawali tylko jeden posiłek, zauważyli znaczny spadek masy ciała. Jednak przełożyło się to na utratę beztłuszczowej masy i gęstości kości, co może prowadzić do osłabienia funkcji mięśnia nawet zwiększonego ryzyka wystąpienia złamań kości, gdyby przestrzegać tej diety przez dłuższy okres.

Kolejnym problemem przy spożywaniu tylko jednego posiłku dziennie jest to, że trudniej jest wtedy zaopatrzyć ciało we wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania minerały i witaminy. Również zapotrzebowanie na energię może wtedy nie być zaspokajane w prawidłowy sposób. Prowadzić to może do ryzyka utraty masy mięśniowej zamiast tłuszczowej i przewlekłych problemów z jelitami.

Naukowcy mają również na uwadze to, że celebryci podczas tego typu diet mają opiekę wszelkiego rodzaju specjalistów, w tym dietetyków. W związku z tym ich posiłki są wysokiej jakości i mają dostęp do wszelkiej potrzebnej w tym czasie suplementacji. Jednak większość z nas nie może sobie pozwolić na takie usługi.