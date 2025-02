Jeśli ta fuzja się powiedzie, Prosus stanie się czwartym co do wielkości gigantem w branży food delivery. Just Eat Takeaway.com zaliczył w zeszłym roku 1-procentowy spadek przychodów (w sumie zarobił 5,1 mld euro), na co wpłynął spadek zamówień w USA, Południowej Europie i Australii. Ten negatywny trend złagodził jednak wzrost średniej wartości transakcji (ATV) spowodowany m.in. inflacją cen żywności oraz optymalizacją opłat i przychodów z reklam. To nadal dobry wynik, a oferta złożona przez właściciela Glovo wydaje się bardzo korzystna.

Obecnie w Polsce działa kilka znanych aplikacji pozwalających zamówić jedzenie. Najpopularniejsze z nich to Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl, Wolt i Bolt Food. Różnią się one nieco pod względem interfejsu czy kosztów dostawy. Co jakiś czas można w nich też znaleźć różne promocje. Jeśli omawiana tu transakcja otrzyma zielone światło, to już wkrótce dwie z tych aplikacji będą należały do jednego właściciela. Zarówno Glovo, jak i Pyszne.pl to rozpoznawalne marki z mocną pozycją na polskim rynku, dlatego nie spodziewamy się raczej, by miały zostać scalone.