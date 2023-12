Burze słoneczne mogą doprowadzić do katastrofy

Jak podaje Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej NOAA, odpowiednio ekstremalne burze słoneczne mogą wpływać na krytyczną infrastrukturę komunikacyjną. Występują wtedy zakłócenia komunikacji radiowej i GPS czy nawet przerwy w dostawach prądu. Uszkodzeniu ulec mogą również sieci elektryczne związane z transportem kolejowym, co skutkować może katastrofą.

Co więcej, burze słoneczne stają się coraz częstsze i gwałtowniejsze, ponieważ Słońce aktualnie zbliża się do maksimum aktywności w swoim 11-letnim cyklu. Powoduje to również duże problemy w pracy astronomów i operatorów satelitów. Według badań opublikowanych w czasopiśmie „Space Weather” odpowiednio silna burza może spowodować odwrócenie sygnalizacji świetlnej w Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie Carrington

Superburze słoneczne już wcześniej dawały nam się we znaki. Jedna z najbardziej znanych wydarzyła się w 1859 roku i jest znane jako zjawisko Carringtona. Potężny koronalny wyrzut masy zainicjował tak intensywną burzę magnetyczną na Ziemi, że spowodowała ona awarie sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce Północnej. W niektórych miejscach wręcz dochodziło do zapalenia się papieru w telegrafie. Zorza polarna była wówczas widoczna na całym świecie.

Już wcześniejsze badania wykazały, że po burzach słonecznych występują pewne awarie w sygnalizacji kolejowej i zmiany kierunku jazdy. Może to powodować nie tylko opóźnienia, ale również doprowadzić do katastrofy. Burza słoneczna podobna do tej, która miała miejsce w 1859 roku, mogłaby spowodować na tyle poważne problemy, że skutki byłyby opłakane.