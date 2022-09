Państwo Środka już od dłuższego czasu otwarcie mówi o planach wysłania astronautów na powierzchnię Księżyca. Rząd chciał dokonać tego nawet przed Stanami Zjednoczonymi. Chociaż jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to nierealne, problemy z amerykańską rakietą Space Launch System od NASA mogą nieco odmienić tę sytuację.

Chińczycy depczą po piętach Amerykanom. Na ziemskiej orbicie powstaje duża Chińska Stacja Kosmiczna, a w ośrodkach badawczych CNSA odbywają się pierwsze testy potężnych silników do gigantycznej rakiety o nazwie Długi Marsz 9, która ma zabrać ludzi na Księżyc już w 2026 roku.

Chińska Stacja Kosmiczna i lot na Księżyc

Rakieta Długi Marsz 9 ma być trzy razy potężniejsza od rakiety Długi Marsz 5. Chińczycy chwalą się, że będzie ona zdolna nie tylko do wyniesienia na orbitę kolejnych elementów nowej stacji kosmicznej Tiangong, ale również dostarczenia na powierzchnię Księżyca grupy astronautów, robotów i ciężkiego sprzętu.

Rakieta będzie oferowała udźwig 140 ton na LEO i 55 ton na Księżyc. Według planów, na razie ma powstać jej mniejsza wersja na bazie rakiety Długi Marsz 5. Składać się ma z trzech rdzeni Długi Marsz 5 o średnicy 5 metrów każda. Tymczasem rakieta Długi Marsz 9 ma być napędzana całą grupą silników. Pierwszy z nich to YF-79. Jest to jednostka przeznaczona do zasilana trzeciego stopnia rakiety. System pracuje na ciekłym wodorze i tlenie.

Chiny nie wyprzedzą Amerykanów, ale...

Ale to nie wszystko. Niebawem testy przejdzie również silnik wodorowo-tlenowy YF-90. Dwie takie jednostki mają zasilać drugi stopień Długi Marsz 9. Silnik ma generować ciąg rzędu 220 ton. CNSA informuje też o testach największego, dwukomorowego silnika, czyli YF-130. Cztery takie jednostki mają napędzać główny stopień rakiety. Zasilane mają być naftą i tlenem oraz generować aż 500 ton ciągu każdy.

Chińska Agencja Kosmiczna planuje budowę drugiej generacji rakiety Długi Marsz 9. Ma ona powstać dopiero w drugiej połowie lat 30. i wzorowana ma być na amerykańskim Starship od Elona Muska. Oznacza to, że rakieta będzie odzyskiwana i ponownie wysyłana z misjami w kosmos. Na razie Amerykanie nie muszą obawiać się Chińczyków. Nie ma szans, by ktoś im przeszkodził w pierwszym w XXI wieku powrocie na Księżyc, ale pewne jest, że jeśli Chińczycy już pojawią tam pojawią, to o wiele szybciej go skolonizują.