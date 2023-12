Naukowcy donoszą o niespodziewanym zjawisku kosmicznym, które dosłownie wykrzywiło atmosferę Czerwonej Planety. Do wyjątkowego zdarzenia miało dojść 26 grudnia 2022 roku, a najnowsze ustalenia mają zostać przedstawione na spotkaniu Amerykańskiej Unii Geofizycznej 2023.

Według dostępnych informacji sonda kosmiczna MAVEN, która krąży wokół Marsa, w grudniu poprzedniego roku zarejestrowała nagły i gwałtowny spadek liczby cząstek słonecznych po przejściu wiatru słonecznego. Jednocześnie udokumentowano zaskakującą i nietypową zmianę w marsjańskiej atmosferze. Otóż jonosfera wraz z indukowanym w niej polem magnetycznym, rozszerzyła się o tysiące kilometrów, co doprowadziło do trzykrotnego zwiększenia jej wielkości.

Mars stracił swoją magnetosferę około 4 mld lat temu, jednakże w jonosferze planety dochodzi do tzw. indukcji pól magnetycznych.

Naukowcy twierdzą, że zauważony proces jest niezwykle rzadki i może dostarczyć nam nowych informacji, w to, w jaki sposób inne planety mogą reagować na swoje kosmiczne otoczenie - informacje te rozszerzą także naszą wiedzę o możliwości zachowań planet w innych układach planetarnych.

- Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy te dane i to, jak dramatyczny był spadek wiatru słonecznego, było to prawie niewiarygodne. Utworzyliśmy grupę roboczą, aby zbadać to wydarzenie i odkryliśmy, że ten okres był bogaty w niesamowite elementy - mówi Jasper Halekas z Uniwersytetu Iowa i główny autor badań.

Niezwykłe kosmiczne wydarzenie

Naukowcy wskazują, że wiatr słoneczny w naszym Układzie Słonecznym jest względnie stały i "oplata" wszystkie planety w systemie. Cząsteczki stale wydobywają się z naszej gwiazdy we wszystkich kierunkach, tworząc szczególny rodzaj "ciśnienia" - wraz z odległością od Słońca staje się ono słabsze. Siła strumienia może się zmienić w zależności od aktywności słonecznej, z kolei niektóre obszary Słońca mogą wyzwolić silniejszy wiatr słoneczny.

Jak sugerują specjaliści, wiatr słoneczny, który uderzył w Marsa w grudniu 2022 roku, składał się z dwóch różnych wiatrów - jeden był wolniejszy i został "pochłonięty" przez drugi, szybszy wiatr, który nadchodził z tyłu.

Początkowo sonda MAVEN zarejestrowała większą gęstość cząstek pochodzących z "superwiatru", lecz niedługo potem odkryła znaczny ich spadek - gęstość cząstek spadła około stukrotnie, zaś ciśnienie wiatru słonecznego spadło około 10-krotnie.

W ten sposób powstała niezwykła "pustka". Efektem jej pojawienia była zdumiewająca reakcja mariańskiej atmosfery. Po pojawieniu się "pustki" atmosfera Czerwonej Planety uwolniła się z "kosmicznego uścisku", znacznie rozszerzając swój zasięg, jednocześnie stała się bardziej spokojna. Zarejestrowanie takiego zjawiska może ujawnić sekret, dlaczego dochodzi do utraty atmosfery przez tę planetę.

- Naprawdę widzimy, jak Mars reaguje, gdy wiatr słoneczny zostanie skutecznie usunięty. To świetne studium tego, jak wyglądałaby planeta, gdyby krążyła wokół mniej "wietrznej" gwiazdy - mówi Halekas.